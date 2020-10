Paolo Conticini “Ricevo video e proposte indecenti”/ “Sui social non solo le donne..”

Paolo Conticini è sicuramente uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle e se alcuni non hanno fatto altro che avere conferma della sua bravura, altri ancora stanno scoprendo solo ora la sua verve da musical, come gli stessi giudici del programma di Milly Carlucci gli hanno fatto notare. Paolo Conticini si sta preparando alla nuova puntata di sabato sera ma, intanto, ha avuto modo di raccontarsi un po’ ai microfoni della trasmissione radio I Lunatici rivelando il dietro le quinte del suo rapporto con il ballo e tutto quello che ha dovuto costruire nella sua vita visto che, a differenza di altri, non ha mai avuto un vero e proprio boom dopo un film, ma ha “messo insieme mattone dopo mattone” la sua brillante carriera: “Non ho mai avuto un successo improvviso, come succede a volte ad attorni che fanno film ed esplodono. Ho costruito tutto passo dopo passo. Sono molto legato al ruolo del Commissario Berardi di ‘Provaci ancora prof’. E’ il personaggio che mi appartiene di più. Ha veramente le mie caratteristiche. E’ stato divertente e facilissimo farlo, fortunatamente è stata una fiction di successo durata dodici anni”.

PAOLO CONTICINI E LE PROPOSTE INDECENTI SOCIAL..

Dall’altro lato, però, abbiamo il Paolo Conticini sex symbol quello che in queste settimane ha conquistato Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle e quello che sui social fa razzia di commenti e proposte indecenti e non solo da parte delle donne. Lui stesso nell’intervista Rai spiega: “Proposte indecenti da parte delle fan? Ce ne sono tantissime che esagerano. Ma oltre alle fan, anche i fan. Il pubblico è trasversale e promiscuo. Di proposte indecenti ne arrivano tantissime, ma anche foto, filmati indecenti, ma non credo solo a me”. Infine, l’attore demonizza i social che spesso vengono usati a sproposito e in modo anche poco legale, in molti fanno presente che qualcuno usa le sue foto per raccogliere fondi, si riuscirà a disciplinare anche questo un giorno?



