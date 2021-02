Paolo Conticini/ “Veronica Pivetti? Ci siamo amati veramente, un feeling pazzesco”

Paolo Conticini e Veronica Pivetti per anni hanno fatto sognare il pubblico di Rai 1 nei panni di Gaetano Berardi e Camilla Baudino, protagonisti della fortunata serie “Provaci ancora prof!”. “Si è innamorata di lui in ogni stagione della serie! Proprio questa tensione che non è mai mancata è stata un punto di forza di Provaci ancora prof!. E non è detto che sia finita! Per me la speranza è l’ultima a morire…”, ha detto la Pivetti in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ricordando il nascere dell’amore tra l’insegnate di lettere e il commissario di Polizia. Nel giorno prima di San Valentino Paolo Conticini e Veronica Pivetti hanno condotto insieme la puntata di “A grande richiesta” dedicata alle più belle canzoni d’amore: “Paolo dovrò tenerlo a bada dal punto di vista amoroso. Ci rincorriamo sempre nella fiction e questa volta ci incontriamo. Siamo i fidanzati storici di Rai 1”, aveva scherzato l’attrice in occasione della conferenza stampa.

Paolo Conticini: “Con Veronica Pivetti ci siamo amati veramente”

D’altronde l’alchimia e la sintonia di Paolo Conticini e Veronica Pivetti sul set di “Provaci ancora prof!” erano così evidenti che in molti hanno pensato che potessero avere una relazione anche al di fuori della fiction. Ospite nel salotto de Le Confessioni a “Ogni Mattina”, Conticini ha raccontato ad Adriana Volpe il suo rapporto con la Pivetti: “Con Veronica ho riscontrato un feeling pazzesco fin da quando ci siamo incontrati… Quando eravamo in scena ci siamo amati veramente, un alchimia e una complicità che poche volte succede”. L’attore ha chiarito che è legato alla collega da una profonda e sincera amicizia, come è risaputo Conticini è innamoratissimo di sua moglie Giada Parra da ben 26 anni (i due si sono sposati nel 2013). Intanto i fan di “Provaci ancora prof!” attendono di sapere se si farà l’ottava stagione per rivedere Camilla e Gaetano. L’ultima loro apparizione risale ormai al 2017.



