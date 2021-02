Paolo Conticini/ “Veronica Pivetti? Sono 12 anni che la corteggio, ma…”

Paolo Conticini torna in tv con Veronica Pivetti per una serata davvero speciale. Si tratta di “A grande richiesta (Parlami d’amore)“, il nuovo programma in onda sabato 13 febbraio 2021 in prima serata su Rai1. Si tratta di una puntata speciale dedicata alle canzoni in onda in prossimità della Festa di San Valentino. Un’occasione per rivedere insieme l’attore e Veronica Pivetti che sul piccolo schermo hanno fatto divertire e sognare milioni di telespettatori con la fiction campione d’ascolti “Provaci ancora prof!”. Come dimenticare, infatti, i personaggi di Camilla Baudino e Gaetano Berardi che a distanza di anni dalla serie “Provaci ancora prof” si ritrovano in tv per condurre una serata dedicata al grande amore. “Io e Veronica Pivetti siamo due pazzi” ha dichiarato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera”. Non solo, parlando proprio del rapporto con Veronica Pivetti ha ironizzato dicendo “abbiamo avuto delle vicissitudini ma adesso torniamo. Sono 12 anni che la corteggio e quando sono riuscito a conquistarla me l’hanno tolta”.

Paolo Conticini su Ballando con le Stelle: “Selvaggia Lucarelli…”

Paolo Conticini promosso in prima serata su Rai1 dopo il grande successo riscosso all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. L’attore si è distinto come ballerino, ma ricordando proprio la sua recente esperienza nel dance show di Milly Carlucci non ha nascosto di aver avuto “paura” di uno dei giudici del programma. “Era la persona che più di tutti mi faceva paura” – ha detto l’attore parlando naturalmente di Selvaggia Lucarelli temutissima giurata di Ballando. Conticini ha poi aggiunto: “ivece quando mi ha dato il suo primo giudizio mi ha detto ‘tu non sei un falso positivo sei un vero figo’ lì sono rimasto un po’…dico cosa e poi in seguito c’è stata sintonia”. Una paura superata visto che Conticini, puntata dopo puntata, è stato uno dei concorrenti più amati proprio dalla Lucarelli!



© RIPRODUZIONE RISERVATA