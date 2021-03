Paolo Crepet: “Covid? Depressione, ansia e panico in aumento”/ “La vita futura…”

Sono per certi versi allarmanti le parole rilasciate dallo stimato psichiatra e sociologo Paolo Crepet, 69enne ospite di talk show ma anche noto autore dei libri Vulnerabili (Mondadori) e La fragilità del bene (Einaudi). Il quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro, ha interpellato Paolo Crepet per carpire i risvolti psicologici della pandemia di covid e del lockown, a cominciare dal perchè si è detto addio ai canti dai balconi della scorsa primavera e agli “andrà tutto bene”: «Il sentimento che li ha sostituiti? L’angoscia. Quando finirà la battaglia dei vaccini – siamo i più lenti d’Europa – si concretizzerà l’angoscia per la situazione economica».

«Ora siamo in coma farmacologico – ha aggiunto – ci somministrano le elemosine, i sostegni, la cassa integrazione, sospendono i mutui. Ma tutto questo finirà. Non so se a settembre Unicredit sarà ancora compassionevole». Il futuro non sembra roseo: «Dovremo fare i conti con 10 milioni di non dipendenti statali. Si rischierà la guerra civile tra i garantiti, gli insegnanti, gli impiegati dei ministeri e dei comuni, e tutti gli altri».

PAOLO CREPET: “TROPPI VACCINI A PERSONE INFLUENTI”

Paolo Crepet punta il dito contro la politica italiana: «Lei ha sentito qualcuno scusarsi con il popolo italiano come ha fatto la Merkel in Germania? Io ho chiesto le dimissioni del ministro Speranza che invece va avanti come se avesse sconfitto il Covid. Un anno fa vedendo i dati dei decessi nelle Rsa mi vergognavo di essere italiano. Adesso continuiamo a dare i vaccini ai trentenni o alle categorie professionali influenti». La pandemia di covid non ha creato nuove patologie a livello psichiatrico, ma senza dubbio ha acuito quelle preesistenti: «Sono aumentate quelle che c’erano già, depressione, diminuzione dell’autostima, ansia, stati di panico, insonnia, calo della libido». Ma come sarà la nostra vita dopo che la pandemia sarà andata in archivio? Una domande che forse molti di noi si sono posti molte volte, e a cui Paolo Crepet replica così: «Ne scriverò nel prossimo libro che uscirà il 18 maggio da Mondadori e s’ intitolerà Oltre la tempesta. Non si potrà fare il copia incolla del 2019, ma non ce lo dicono perché altrimenti cresce l’ansia. Resteranno quote consistenti di vita digitale, mi auguro non eccessive. Provi a immaginare uno scenario che sommi smart working, intelligenza artificiale e robotizzazione e mi dica cosa vede». Paolo Crepet aveva già messo in guardia sulla pandemia, ed in particolare sui molteplici risvolti negativi della Dad.

