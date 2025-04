I femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella non sono altro che gli ultimi due di una triste e desolante lista che diventa più lunga giorno dopo giorno, in maniera inesorabile, rivelando una dinamica sociale e comportamentale che pone dubbi e perplessità inquietanti e ci spinge a riflettere sulla nostra incapacità di cambiare a livello educativo e culturale.

Paolo Crepet, uno dei più importanti esperti nell’ambito della psicologia sociale, analizza questa drammatica tendenza nella nostra contemporaneità con una frase che, nella sua crudezza, fa luce sulla verità nascosta dietro questi eventi drammatici: “Purtroppo è uno schema che ricorre: l’impotenza di uomini che non sono capaci di fronteggiare i propri limiti e così uccidono una donna, una donna che spesso ripone in loro fiducia”.

È la tragedia della società moderna, la quale non sembra essere più in grado di dare ascolto ai segnali di pericolo e alle richieste d’aiuto che si annidano negli angoli più bui dell’esistenza umana: la violenza è il frutto di un malessere profondo, radicato, che nasce dall’indifferenza e dal vuoto che cresce e matura lentamente, inglobando qualsiasi cosa al suo interno.

Ma a che cosa rispondono esattamente questi atti di feroce brutalità, che sembrano moltiplicarsi continuamente in un Paese che – almeno sulla carta – dovrebbe definirsi civile? La riflessione di Crepet si spinge oltre la mera superficie del delitto, facendo emergere una realtà ben più complessa e articolata: secondo lo psicologo, la violenza di questi soggetti maschili non risiederebbe nient’altro che nel loro senso di impotenza, che spesso ha origine proprio nell’incapacità di porsi un obiettivo, uno scopo di vita, scaturendo, di conseguenza, in un profondo senso di inadeguatezza e frustrazione.

Si tratta di una riflessione che ci invita a pensare al vuoto esistenziale che serpeggia e s’insinua tra tanti giovani ragazzi, che, a causa di questa desolazione esistenziale, un’inquietudine incessante, finiscono per diventare carnefici; la sensazione di invisibilità che spesso caratterizza il femminicida – che non sembra esser tale fino al gesto fatale – è il riflesso di una gioventù che non trova la propria strada e che, in un’esistenza piatta, vuota e senza speranze, può esplodere in una ferocia inaudita.

Paolo Crepet: la violenza frutto di vuoto e frustrazione

Allora sorge spontaneo chiedersi quale sia il modello di educazione che la nostra società sta impartendo ai giovani maschi e se questo sia realmente proficuo o se, invece, si tratti di un paradigma culturale ormai anacronistico, e, secondo questa prospettiva, la banale retorica del “parlare con i ragazzi” è, secondo Crepet, una vana illusione, qualcosa di volatile che difficilmente porta a risultati concreti.

Affermazioni come quelle dello psicologo ci inducono a ragionare su quanto sia urgente una trasformazione culturale profonda che tocchi tutti i nervi scoperti nel nostro modello educativo, che vada ben oltre la superficie dei corsi scolastici e delle azioni dei singoli; la psicologia sociale racconta che, per spezzare questo circolo vizioso della violenza, è necessario un esame di coscienza collettivo che non può essere delegato unicamente alle scuole o alle famiglie, in quanto il problema non si riscontra esclusivamente nei gesti individuali, ma soprattutto nell’incapacità di ascolto e nelle scarse doti empatiche della società contemporanea.

L’analisi di Paolo Crepet sui maschi violenti e sui femminicidi, nella sua crudezza e nel suo essere provocatoria, non si limita a condannare il gesto di chi compie il delitto, ma affonda la lama del coltello in una realtà incapace di ascoltare i propri figli e impreparata nel dar loro gli strumenti per affrontare le difficoltà della vita, e Ilaria Sula e Sara Campanella non sono le uniche a pagare il prezzo di questa mancanza di attenzione: “Gli ultimi due femminicidi sono la conferma di quanto questo vuoto sia pericoloso” afferma Crepet con fermezza.

È un’analisi che ci spinge a guardare oltre i dati, le statistiche e le cronache, e a chiedersi se non stiamo trascurando qualcosa di imprescindibile nella crescita e nell’educazione dei giovani.