Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne hanno comprato casa/ “Pronti a vivere nuove emozioni”

Era il 2018 quando Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sceglievano nello studio di Uomini e Donne. Una scelta che ha dato inizio ad una bellissima storia d’amore che ancora oggi dura e che ha appena ricevuto una svolta molto importante. Sì, perché Angela e Paolo hanno annunciato di aver acquistato casa insieme. I due danno ufficialmente inizio alla convivenza nella loro casa dei sogni, trovata dopo una lunga ricerca, come raccontato da Angela in un post pubblicato su Instagram.

“Abbiamo comprato casaaaaaaa.” ha esordito, al settimo cielo, Angela Caloisi nel post pubblicato su Instagram. Così ha spiegato com’è avvenuto tutto: “Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso. Tutti ci dicevano ‘quando sarà quella giusta, lo sentirete’. È stato così.”

Paolo Crivellin e Angela Caloisi vanno a convivere: “Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro ma…”

Paolo Crivellin e Angela Caloisi hanno deciso di fare un ulteriore passo importante nella loro relazione, comprando casa insieme. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne spiega nel post di aver capito subito che quella sarebbe stata il nido del loro amore: “Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi!” Inizia dunque un nuovo capitolo nella storia di questa amatissima coppia di Uomini e Donne, pronta ora solo a godersi questo bellissimo momento della sua vita: “Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura.” ha scritto Angela, concludendo il suo emozionato post accompagnato da una foto di coppia con le chiavi della nuova casa tra le mani.

