Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati: chi c'era al matrimonio di ex protagonisti di Uomini e Donne.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi hanno coronato il loro sogno d’amore. Dopo essersi sposati civilmente, ieri 31 luglio 2025, si sono uniti in matrimonio anche con una cerimonia religiosa a cui è seguita una grande festa alla quale hanno partecipato parenti e amici. Angela, bellissima nel suo abito bianco, ha conquistato tutti per l’eleganza e la raffinatezza del vestito scelto per vivere una vera favola d’amore. Approvato anche il look dello sposo Paolo Crivellin che non ha trattenuto l’emozione.

Sarah di Temptation Island tronista di Uomini e Donne?/ Raffaella Mennoia manda un segnale choc: è fatta?

Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e donne nel 2018 quando lui era tronista e lei corteggiatrice, non si sono più lasciati vedendo crescere il sentimento che li ha portati fino all’altare. Un amore che la coppia, sin dai primi momenti post scelta, ha sempre vissuto con molta discrezione e riservatezza. Una scelta che, però, i fan hanno sempre molto apprezzato.

Quando inizia Uomini e Donne?/ Spunta la data fatidica da segnare sul calendario

Chi c’era degli ex Uomini e Donne al matrimonio di Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Coppia molto riservata, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno scelto di avere al proprio fianco gli amici più cari e tra questi spiccano altri, due ex protagonisti di Uomini e Donne che si sono sposati pochi mesi fa. Al matrimonio di Angela e Paolo, infatti, non potevano mancare Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, presenti anche alla proposta di matrimonio fatta dall’ex tronista.

La proposta di matrimonio era arrivata durante le vacanze di Capodanno quando, avvolto da un’atmosfera romantica, Paolo aveva deciso di chiedere la mano alla fidanzata. A distanza di pochi mesi, quelli necessari per organizzare il tutto, si sono sposati e al matrimonio, la sposa non poteva non avere al proprio fianco l’amica Arianna Cirrincione che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso la foto che vedete qui in alto facendo gli auguri ai neosposi.

Mario Cusitore, il gesto per Ida Platano fa sognare tutti/ Cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne