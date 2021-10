Paolo De Laura, Associazione ANGLAD di Roma/ La storia del fondatore

L’ANGLAD (Associazione Nazionale Genitori per la Lotta Alla Droga) di Roma è un centro di accoglienza, ascolto, orientamento e terapia per le tematiche delle dipendenze patologiche – come alcol, droga, gioco, internet – in un’ottica che valorizza il recupero della funzione genitoriale. “In questo percorso il contatto con le famiglie è conditio sine qua non: noi siamo il prodotto di chi ci ha messo al mondo, quindi, per noi rappresentano il background affettivo e anche culturale, cosa che dobbiamo tenere sempre ben presente”, ha spiegato Paolo De Laura, responsabile dell’Anglad di Roma, a ioacquaesapone.

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni 7 ottobre 2021: Anna chiude con Mino?

De Laura è stato tossicodipendente per vent’anni e sa bene cosa significa intraprendere questo tipo di percorso: “Io per 20 anni ho avuto problemi con alcol, droga e gioco. Questi problemi me li andai a vedere a San Patrignano ai tempi di Vincenzo Muccioli, tra l’altro scappando più di una volta. Ma quando la terza volta rientrai, decisi di fare sul serio”.

Sorelle Selassiè del GF VIP non sono principesse: smentite ancora!/ "Oggi" presenta nuove prove

ANGLAD: l’obiettivo dell’associaizone

L’ANGLAD è riferimento per la Comunità di San Patrignano su Roma e Lazio: “L’anno prima che morisse Vincenzo, nel 1994, andai su da lui. Io ero giù uscito da tempo e avevo aperto questa struttura e, parlando con lui, ci venne l’idea di farla diventare un centro di accoglienza per la comunità di Coriano. E così nacque l’Anglad di Roma”, ha raccontato Paolo De Laura al sito ioacquaesapone. L’obiettivo dell’associazione “è quello di aiutare i ragazzi a rielaborare la perdita del tempo: nessuno potrà mai restituircelo, ma con un lavoro conoscitivo del sé si potrà imparare ad accettare ciò che è stato guardando al futuro come ad un nuovo inizio pieno di possibilità”, ha spiegato De Laura.

LEGGI ANCHE:

X FACTOR 2021, BOOTCAMP/ Diretta, Emma: "Stasera gioco con le sedie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA