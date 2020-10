Paolo Del Debbio: 22 kg in meno e barbetta/ Cambio look “C’è chi dice sia innamorato”

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 8 ottobre, con una nuova appassionante puntata della trasmissione da lui condotta, Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4. In attesa di scoprire i nuovi temi e gli ospiti che prenderanno parte dell’appuntamento in prime time con il programma di approfondimento, ad incuriosire i telespettatori è sopratutto il cambiamento fisico e nel look assunto da qualche tempo dal padrone di casa. In occasione del suo ritorno alla guida di Dritto e Rovescio dopo la pausa estiva, infatti, Paolo Del Debbio è apparso con barbetta e ben 22 chili in meno. Una trasformazione che, secondo quanto scrive Libero Quotidiano, il conduttore e professore universitario avrebbe giustificato con alcuni problemi di salute. Differente, però, la versione del quotidiano Il Tempo, che avanza una motivazione diametralmente opposta alla base degli oltre venti chili in meno ma soprattutto della scelta di adottare una barbetta incolta e un capello più lungo fissato col gel che contribuirebbe a ringiovanirlo nel look. Per il quotidiano, dietro quella gradita trasformazione del conduttore si celerebbero (piacevoli) motivi sentimentali.

PAOLO DEL DEBBIO CAMBIA LOOK E PERDE 22 CHILI: PERCHÉ?

Paolo Del Debbio, da sempre molto riservato, non si è mai particolarmente esposto in merito alle sue vicende private ma, secondo quanto scrive Il Tempo, avrebbe detto a tutti di essersi messo a “regime” per motivi di salute. In realtà, prosegue ancora il quotidiano nell’edizione online, “tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore”. A sostegno di tale tesi il buon umore che di recente il padrone di casa di Dritto e Rovescio avrebbe sfoggiato più del solito. “Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato”, ha aggiunto Il Tempo, lasciando tuttavia aperta l’ipotesi. Indubbiamente Paolo Del Debbio ha ultimamente riguadagnato in fascino sebbene sia sempre stato apprezzato dal gentil sesso. Adesso però, in questa nuova versione ulteriormente ringiovanita, il conduttore pare aver riscosso parecchio successo. Davvero merito dell’amore?



