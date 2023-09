Paolo del Debbio/ Chi è il giornalista di Diritto e Rovescio “amato” da Grecia Colmenares al Grande Fratello

Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023: “mi sono infatuata di un giornalista Mediaset”

Paolo del Debbio ha fatto breccia nel cuore una concorrente del Grande Fratello 2023. Scopriamo qualcosa sul giornalista e conduttore Mediaset. Durante l’ultima puntata del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Grecia Colmenares ha confessato di avere una cotta per un volto noto di Mediaset. Tutto è successo quando Alfonso Signorini ha richiamato l’attrice di Topazio nel confessionale per farle notare che si era fatta scappare un segreto ripreso dall’occhio attentissimo del Grande Fratello. La regina delle telenovelas chiacchierando con Ciro Petrone e Fiordaliso si è lasciata scappare di essersi infatuata di una persona: “è una persona che ammiro molto, mi piace come uomo”.

Poco dopo la cantante di “Non voglio mica la lunga” ha confessato: “gli piace un presentatore che è leggermente più giovane di lei, che lavora qui a Mediaset… E ha i capelli grigi, è un giornalista”. Tutti i dettagli hanno immediatamente fatto pensare a Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di “Dritto e Rovescio”.

Chi è Paolo Del Debbio, il giornalista di cui si è infatuata Grecia Colmenares del Grande Fratello 2023?

Ma chi è Paolo Del Debbio, il giornalista di cui si è infatuata Grecia Colmenares del Grande Fratello 2023? Giornalista di successo, Del Debbio è conosciuto dal grande pubblico per essere il conduttore di Dritto e Rovescio, programma di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune trasmesso in prima serata su Rete 4. Non solo, Del Debbio è anche un’opinionista televisivo che in passato è stato conduttore di tantissimi programmi sia in tv che radio occupandosi principalmente di temi di attualità, politica e sociali.

Il giornalista è felicemente sposato con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Maddalena e Sara. Parlando di donne in passato dalle pagine del settimanale Chi ha confessato: “una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione”.











