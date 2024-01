Paolo Del Debbio furioso in diretta tv: “La regia va per i ca*zi suoi”/ “Vorrei vederli a condurre”

Paolo Del Debbio è stato protagonista di un siparietto con la regia di Dritto e Rovescio, durante la puntata andata in onda ieri sera, giovedì 25 gennaio 2024, come al solito su Rete 4, classico appunto del quarto giorno settimanale. Il conduttore di casa Mediaset ha avuto un battibecco con la regia dopo essere rientrato in studio a seguito di un servizio, per poi essere interrotto durante il lancio di un altro.

“Il servizio è di Sara Scorpati e vi si faceva vedere – commenta ironico il presentatore tv toscano – se la regia mi avesse concesso l’onore di poter introdurre il servizio, ma va per i caz*i suoi, guardate cosa è successo a Modena dove uno studente è stato accoltellato sull’autobus per rubargli il portafoglio. Allora episodi come questo accadono perchè credono che i ragazzi di seconda generazione credono sia giusto non rispettare le regole o sono casi isolati”. Ad un certo punto però si vede Del Debbio che si interrompe, rivolgendosi a qualche tecnico dello studio che inizialmente non viene inquadrato: “Che c’è?”, domanda il conduttore, che poi aggiunge: “Quel cartello…”, poi parte un applauso in studio e si vede Capezzone, ospite ieri sera di Dritto e Rovescio, che ride.

PAOLO DEL DEBBIO IN DIRETTA TV: “LA REGIA VA PER I CA*ZI SUOI”. IVA ZANICCHI: “OK IL PREZZO È GIUSTO”

Del Debbio ha poi ripreso la parola commentato: “Vorrei chiamarli qui a condurre dopo che ti rompono le balle per le cose poi venite giù e vediamo, il papà in studio ok, è in collegamento, me l’hai detto 60 volte”.

E Iva Zanicchi che interviene, cercando di smorzare un po’ i toni: “Ok il prezzo è giusto dati, va bene tutto” e Del Debbio: “Va sicuramente meglio te lo dico io”, Va bhe andiamo a Modena, prego, si l’ho detto a Modena, e lo ripete”, e il caso si chiude lì. Un siparietto davvero frizzante e simpatico durante la lunga diretta di ieri sera.

