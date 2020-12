Paolo del Debbio innamorato?/ “Mangio il dolce di Romeo per trovare la mia Giulietta”

Paolo Del Debbio è innamorato? Dalle parole pronunciate durante un servizio trasmesso nella puntata di Dritto e rovescia del 17 dicembre, sembrerebbe di no. Il giornalista, infatti, si è lasciato andare ad una battuta che non lascerebbe spazio a tante interpretazioni. La puntata del programma di approfondimento politico di Rete 4 è stata aperta da un servizio realizzato a Verona. In attesa di capire cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare a Natale, Paolo Del Debbio che ha invitato tutti i telespettatori ad avere buon senso, ha incontrato i commercianti della città di Romeo e Giulietta. Nella terra dove è nato il pandoro, Paolo Del Debbio si è intrattenuto con i ristoratori che gli hanno mostrato anche alcuni piatti della tradizione natalizia di Verona e, tra i tanti piatti è spuntato il dolce dell’amore.

PAOLO DEL DEBBIO ALLA RICERCA DELL’AMORE

In compagnia di due ristoratori di Verona, Paolo Del Debbio ha mostrato al pubblico di Dritto e Rovescio i piatti tipici della tradizione natalizia veronese. “Siamo con un ristoratore che ci mostra i piatti tipici veronesi. Abbiamo bollito, nervetti, una pasta tipica veronese con ragù di asino“, ha spiegato nel filmato Del Debbio che poi ha chiesto informazioni sui dolci: “Qua dentro cosa c’è?”. “Un babà col cioccolato. Si chiama il dolce di Romeo“, è stata la risposta del ristoratore. “Mangiando quello cosa succede?”, ha chiesto un curioso Del Debbio. “S’innamora di Giulietta”, ha detto il ristoratore. “Ma s’innamora di una Giulietta qualsiasi o trova la Giulietta giusta?“, è stata la successiva domanda del giornalista e il ristoratore – “Trova sempre la Giulietta giusta”. “Allora ne vorrei un quintale”, ha concluso Del Debbio. Cliccate qui per vedere il video.



