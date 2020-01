Paolo Del Debbio, malore in diretta a Dritto e Rovescio/ Video: “Non sto in piedi”

Malore per Paolo Del Debbio in diretta durante “Dritto e rovescio”. Il conduttore è stato costretto a lasciare la conduzione per improvvisi dolori ad una gamba e gli è subentrato in corsa Marcello Vinonuovo, autore del programma che va in onda su Rete 4. Aveva resistito per quasi due ore, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca e quindi ha salutato tutti quando erano le 23:20 circa. «Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata», ha raccontato il giornalista toscano. Poi ha ammesso: «Invece non ci riesco. Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo». Tutto è avvenuto senza preavviso, quindi Marcello Vinonuovo è accorso per sostituire il padrone di casa. «È validissimo, mi sostituisce per un pochino», ha aggiunto Paolo Del Debbio. Ma la “supplenza” è durata fino ai titoli di coda. Il conduttore non è riuscito a rientrare per i saluti, quindi ci hanno pensato il vice-caporedattore e l’autore del programma.

PAOLO DEL DEBBIO, MALORE A DRITTO E ROVESCIO

Paolo Del Debbio aveva condotto senza sbavature per tutto il segmento dedicato alla politica. Il momento del “congedo” è arrivato prima che si cominciasse ad affrontare il tema del celibato dei preti, che Marcello Vinonuovo ha dovuto quindi affrontare con un approccio un po’ rigido essendo subentrato in corsa. «È validissimo e mi sostituisce per un pochino», aveva detto prima di prendere il “timone”. Non è il primo episodio di questo tipo in tv purtroppo. Nel 2018, ad esempio, a Non è l’Arena il conduttore Massimo Giletti accusò un malore in diretta. In quell’occasione però il talk show fu interrotto con la messa in onda di un blocco che era stato registrato precedentemente. Proprio a Giletti è legato un altro episodio, in questo caso risalente al 2003 quando l’allora conduttore di Raiuno subì un’aggressione in strada che lo costrinse ad andare in ospedale a poche ore dalla diretta. E così l’autrice del programma Enza Sampò lo sostituì. Anche in questo caso una piccola disavventura. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL MALORE DI PAOLO DEL DEBBIO

