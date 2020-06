Paolo Del Debbio “Mi avete rotto i cogl*oni”/ Video fuorionda a Dritto e Rovescio

Pubblicità

Ancora una volta Paolo del Debbio si trova nel bel mezzo dei guai e questa volta non per un attacco frontale e diretto ai suoi ospiti o ai politici rei di non aver mai messo i cittadini al primo posto, ma per via di un microfono rimasto aperto proprio quando lui pensava di essere già a nero per la pubblicità. Chi lo segue sa bene che il conduttore e giornalista è alla guida di Dritto e Rovescio su Rete4 ed è proprio nel suo programma che ieri sera è finito nei guai per via del breaking show di un minuto che lo ha messo nei guai al ritorno. Del Debbio non sapeva che il minuto di spot fosse finito e così mentre le immagini mostrano quelli che sembrano gli autori sgattaiolare via e tornare dietro le quinte mentre i microfoni mandano in onda le loro parole.

FUORIONDA PER PAOLO DEL DEBBIO A DRITTO E ROVESCIO

In particolare, Paolo Del Debbio rilancia: “Va bene, va bene va benissimo così” ma ad un tratto tutto cambia e lui diventa aggressivo rispondendo in maniera poco consona, almeno alla diretta: “Non mi rompete i co*****i”. Subito dall’alto, dalla regia fanno sapere al conduttore di essere in onda per lasciargli capire che la sua frase si è udita anche a casa ma lui è andato dritto, è il caso di dirlo, per la sua strada senza fermarsi sul fuorionda e nemmeno sulla possibile gaffe fatta con il suo pubblico liquidando tutto con un laconico: “Eccomi qua”. Certamente chi lo segue è abituato a queste sue risposte e non è la prima volta che il giornalista finisce sulla bocca di tutti per i suoi fuorionda, oggi dirà qualcosa a riguardo?

Ecco il video del momento:





