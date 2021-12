Paolo Del Debbio vs dentista col braccio in silicone/ “Vuole 5mila euro? Preferisco…”

Indagato per truffa, il medico odontoiatra di Biella scoperto in un centro vaccinale con un braccio in silicone starebbe provando a sfruttare questo momento di notorietà per raggranellare del denaro. Il retroscena su Guido Russo è stato svelato da “Dritto e Rovescio”. Il programma di Rete 4 di Paolo Del Debbio ha provato a contattare il dentista per intervistarlo. Hanno interloquito con una persona a lui vicina, a cui hanno proposto tre opzioni: un’intervista “chiusa”, averlo ospite in studio o in collegamento.

«Lui è disponibile a tutte e tre le opzioni, però vuole che ci sia anch’io. Lui adesso è in grossissime difficoltà economiche perché in pratica non sta più lavorando e quindi la cosa gli sta creando non pochi problemi», ha esordito questa persona vicina a Guido Russo. Poi ha avanzato la richiesta: «Io credo che sia ragionevole ottenere un contributo da parte sua perché ovviamente vi è un guadagno da parte di tanti e quindi magari lui riesce in qualche modo a ridurre il danno derivante da questa cosa. Ma è una scelta che deve fare lui e farà lui».

DRITTO E ROVESCIO, LO SFOGO DI PAOLO DEL DEBBIO

Quando l’inviato di “Dritto e Rovescio”, Giorgio Sturlese Tosi, ha provato a chiedere quale sia l’idea di massima di Guido Russo, questa persona a lui vicina ha replicato: «No no, guardi non ho proprio idea. Ditemi voi, così magari domattina glielo riferisco». Allora il giornalista ha chiesto se ci siano stati altri contatti per calibrarsi in una richiesta: «Boh, io immagino almeno di 5mila euro, penso… che io credo non sia una cifra folle, però ditemi voi, ecco. Non voglio dire nient’altro». Allora Giorgio Sturlese Tosi ha spiegato che il programma condotto da Paolo Del Debbio non ha l’abitudine di pagare le persone che intervistano, né gli ospiti. «Ovviamente se agli ospiti chiediamo di arrivare da lontano, giustamente prevediamo, come per noi collaboratori, un rimborso spese di treno, di viaggio».

Allora la persona vicina al medico odontoiatra, dopo aver precisato che «non ci vuole speculare», ha spiegato che «magari vuole ridurre un po’ il danno che ha subito per questa vicenda. Ha un figlio che va all’università». Al termine del servizio il conduttore Paolo Del Debbio si è lasciato andare ad uno sfogo: «Se ha problemi perché ha fatto una scemata sono fatti suoi, io 5mila euro per farlo venire qui non glieli do certamente, semmai li do a qualcuno che ne ha bisogno».



