Paolo e Claudia, genitori di Lorenzo Rovagnati: la nascita dell’azienda di famiglia

Un incidente in elicottero si è rivelato mortale e ha coinvolto Lorenzo Rovagnati, erede della storica azienda di salumi, e altre due persone a bordo. Lo schianto è avvenuto nei pressi del Castello di Castelguelfo a Noceto, in provincia di Parma, proprietà della famiglia, a causa probabilmente della fitta nebbia. Lorenzo era uno degli eredi dell’azienda di famiglia: assieme al fratello Ferruccio, era infatti diventato titolare del salumificio industriale dopo la morte del padre Paolo, nonché amministratore delegato.

Paolo e Claudia sono i genitori di Lorenzo Rovagnati e hanno contribuito ai fasti dell’azienda fondata nel 1941 a Biassono, nella provincia di Monza e della Brianza, dai fratelli Ferruccio ed Emilio Rovagnati. Negli anni ’60 entrarono nell’organico Marta Elena, figlia di Emilio, e Paolo, figlio di Ferruccio, che presero in mano le redini dell’azienda e ne rivoluzionarono le potenzialità. Inizialmente specializzata nella produzione di prodotti caseari, si accorsero che la concorrenza e la competitività erano elevatissime: decisero così di puntare sul settore dei salumi che stava lentamente crescendo.

Paolo e Claudia, i ruoli dirigenziali assunti nell’azienda

Paolo Rovagnati, padre di Lorenzo Rovagnati, assieme a Marta Elena puntarono così sulla produzione di salumi e in particolare del prosciutto cotto. Paolo assunse nel 1968 la direzione dell’azienda e presto la trasformò in un’impresa di famiglia leader sul territorio nazionale, espandendola anche a livello internazionale, e introdusse il prestigioso Gran Biscotto, il celebre prosciutto cotto oggi da tutti conosciuto e ai tempi reclamizzato in televisione dalle telepromozioni di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna.

Paolo Rovagnati morì nel 2008 e furono i figli Lorenzo e Ferruccio Rovagnati a prendere in mano l’impresa familiare. Anche Claudia Limonta Rovagnati, mamma di Lorenzo, ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e nell’espansione della famiglia, diventandone presidente, mentre i due figli amministratori delegati. È la storia di una famiglia unita che, attraverso visione e passione per il proprio lavoro, ha reso celebre il loro cognome portandone i prodotti sulle tavole degli italiani e non solo.