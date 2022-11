Paolo e Concha, genitori Concita De Gregorio/ La madre lasciò la Spagna per amore

Chi sono i genitori di Concita De Gregorio

La giornalista Concita De Gregorio, ospite oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è nata a Pisa nel 1963 da Paolo De Gregorio, magistrato, e Concha Maria, nata a Barcellona nel 1940. Intervistata dalla figlia per il blog “Cosa pensano le ragazze”, Concha ha raccontato la sua vita: dall’infanzia a Barcellona trascorsa tra le passeggiate e la complicità con il nonno; al primo amore che l’ha portata in Italia. “Mio padre era molto più grande di mia madre e aveva una predilezione estrema per mia sorella maggiore… Ho avuto un infanzia felice perché mia madre mi voleva molte bene e mio padre anche”, ha raccontato Concha. A 21 anni ha lasciato la Spagna Franchista, grazie al suo futuro marito Paolo De Gregorio: “Sono andata in Italia con il mio promesso che mi piaceva molto, mi emozionava molto. Aveva molte attenzioni per me. Era molto affettuoso, amabile e mi piaceva”.

Nino Frassica, genitori e infanzia in Sicilia/ "Papà voleva che facessi il geometra"

Paolo De Gregorio: il magistrato scomparso nel 2008

Il magistrato Paolo De Gregorio, toscano di origine siciliana, è morto nel 2008 a 69 anni. Nato a Rosignano, dopo aver frequentato il liceo classico Niccolini Guerrazzi si era laureato in Giurisprudenza a Pisa. Dopo aver vinto il concorso in magistratura – passando dal civile, al fallimentare e al penale – Paolo De Gregorio ha girato mezza Italia. Con la moglie catalana, Concha Maria, ha avuto tre figli: la giornalista Concita, Paolo e Luisella. “Caro papà, caro Paolo la tua capacità di sentire, capire, essere gli altri. La tua preveggenza. Il candore dei tuoi occhi verdi, la tua saggezza fiorita, il tuo senso radicale di giustizia ci hanno insegnato a vivere e ci faranno luce. L’amore ritorna a chi lo dà”, è stato il necrologio della moglie e dei tre figli. “Caro nonno Paolo di filastrocche e di rime, di poesie e di racconti, di fantasie e di musiche abbiamo imparato da te tutti i nomi dei fiori e dei pensieri un gioco magnifico che non finisce mai. Stai allegro nelle stelle belle”, sono state le commosse parole dei nipoti.

LEGGI ANCHE:

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica/ Una lunga convivenza e...Alessandro Cecioni, marito Concita De Gregorio/ "Migliore di me". I quattro figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA