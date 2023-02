Paolo e Elena, genitori Elena Sofia Ricci/ “Morti presto ma gli ho detto tutto…”

Paolo Barucchieri ed Elena Ricci Poccetto, chi sono i genitori dell’attrice Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è figlia dello storico Paolo Barucchieri e della scenografa Elena Ricci Poccetto, nonché nipote dell’architetto Leonardo Ricci. L’attrice toscana è legatissima al suo passato ed alla sua infanzia. Non a caso custodisce con estrema cura i suoi ricordi e ogni qual volta li rispolvera non riesce ad evitare la commozione. In occasione di una recente ospitata televisiva, parlando della mamma scomparsa, la Ricci aveva affrontato senza filtri il dolore provato per la separazione dei genitori, facendo riaffiorare ricordi talvolta molto intensi e sofferti.

Stefano Mainetti, ex marito Elena Sofia Ricci/ La crisi dopo 20 anni di matrimonio

“I miei genitori si sono separati quando ero piccolissima, mia madre non riusciva a perdonare mio padre e per un lungo periodo non l’ho frequentato. L’ho rincontrato a 31 anni. Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna. È stato bello sentirmi sua figlia. Come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto”, le sue toccanti parole. “Ho riaperto gli armadi, ho tirato fuori tutto cercando poi di rimettere tutto in ordine; a 40 anni ho incontrato il grande amore e ora a nel decennio dei 50 ho fatto i conti con la perdita dei miei due padri e di mia madre, non c’è più nessuno”, ha constatato Elena Sofia Ricci.

Maria Mainetti e Emma Quartullo, figlie Elena Sofia Ricci/ Incantevole somiglianza con la secondogenita

Elena Sofia Ricci e i timori di un genitore: “Maria ha preso lo tsunami social, preoccupante perché…”

La mancanza dei suoi genitori si fa sentire, ma l’attrice toscana non ha pesi sullo stomaco. La sua vita non è stata semplice, ci sono stati dei momenti estremamente complessi, ma la notorietà le ha portato tanta ricchezza, oltre all’amore con Quartullo e Mainetti, coi quali ha messo al mondo le amate figlie Emma e Maria. Per loro Elena Sofia Ricci ha declinato diverse proposte lavorative “perché erano più importanti e non ho mai avuto dubbi su questo”.

Elena Sofia Ricci al Festival di Sanremo 2023 "Prometto che questa volta non canterò"/ Cos'è successo?

Anche per questo motivo l’attrice ha evitato di intraprendere fiction o lunghe serie tv che prevedevano set lontani. “Emma, lo tsunami dei social, non l’ha vissuto, Maria l’ha presa in pieno. Il concetto se non appaio sono una nullità è preoccupante”, ha confidato Elena Sofia Ricci. Da genitore, ovviamente, non mancano le preoccupazioni, anche se la showgirl toscana ha grande fiducia nella capacità di giudizio di entrambe le figlie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA