Paolo e Giselda, lite al Grande Fratello?/ Lui la ‘rifiuta’, lei sbotta: “Di lui non mi interessa niente!”

Paolo Masella e Giselda Torresan, in arrivo il confronto in diretta al Grande Fratello

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini è pronto a mettere faccia a faccia Paolo Masella e Giselda Torresan. Un confronto dovuto quello tra i due visto quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni. Tutto nasce quando Paolo, nel corso della puntata di venerdì scorso, nomina Giselda, ritenendo che si sia fatta un’idea sbagliata del loro rapporto. Paolo teme che la ragazza abbia nei suoi confronti sentimenti romantici, da lui non ricambiati.

È per questo che dopo la diretta cerca con lei un confronto, chiarendole che da parte sua potrà esserci soltanto un’amicizia. Eppure, a detta di molti, nulla avrebbe fatto pensare ad un interesse romantico di Giselda nei confronti del macellaio, a parte qualche battuta buttata lì.

Giselda Torresan sbotta dopo le dichiarazioni di Paolo sul suo conto

La stessa Giselda, interpellata da Letizia Petris sull’argomento, ha negato di avere un debole per Paolo, dicendosi anzi infastidita dall’essere stata fraintesa così clamorosamente. “Adesso non scherzo più con nessuno, non mi interessa niente! – è sbottata Giselda quando Letizia le ha chiesto se fosse realmente interessata a Paolo – Io sono qua per divertirmi… Se lui vuole aspettare una come la mamma aspetta 100 anni. Ho fatto solo delle battute… ho 34 anni e lui 20.” ha quindi chiarito.

Tra Paolo e Giselda si è quindi creata una frattura che Signorini proverà a risanare nel corso della nuova diretta, con un confronto che potrebbe però ulteriormente accendere gli animi nella Casa del Grande Fratello.

