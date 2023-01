Paolo e Giulia, figli Carlo Verdone/ Lui: “hanno trovato una strada lontana da me”

Carlo Verdone e la pausa dal cinema per i figli Giulia e Paolo

Paolo e Giulia sono i figli di Carlo Verdone nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Un amore durato 16 lunghi anni quello tra l’attore e la ex moglie suggellato anche dalla nascita di due figli. L’attore e regista proprio per i figli, nel boom della sua carriera, decise di prendersi un lungo periodo di pausa per trascorrere del tempo con loro. “Dovevo recuperare il rapporto con loro” – ha raccontato in una vecchia intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show precisando – il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, anzi molti apprezzano quel film che non ebbe successo, ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabatici e mi son detto ‘Devo recuperare coi miei figli’. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato”.

Il grande successo e la popolarità, infatti, lo stavano portando lontano dai suoi più cari affetti e proprio per questo motivo l’attore e regista decise di prendersi una pausa dal lavoro per viaggiare con loro.

Carlo Verdone e i figli Giulia e Paolo: chi sono?

Il successo di Carlo Verdone non è stato preso inizialmente bene dai figli. L’attore e regista, intervistato dal Corrierefiorentino, ha confessato: “all’inizio male: non volevano uscire con me. Sentivano che appartenevo agli altri, che non riuscivo a dedicare tempo a loro. Alla fine degli anni 2000 presi due anni “sabatici”, di vacanze all’estero (dal Medio Oriente all’America), e finalmente recuperai il ruolo di padre medio”. Poi parlando proprio di loro, Verdone ha precisato: “hanno trovato una strada lontanissima da me: Giulia è dietista; Paolo dirigente; due mondi che non c’entrano niente con il cinema. Fortunatamente. Perché quello nello spettacolo è oggi il lavoro più precario al mondo; bisogna avere passione, e non mi sembra che ne avessero. Non si può provare a fare cinema. Purtroppo ci sono tanti improvvisati”.

La figlia Giulia è una dietologa e l’aiuta a mangiare sano: “ad esempio mi ha detto “Se vuoi pizza o pasta (un paio di volte a settimana), mangiale a cena: dormirai meglio”. Non sto a spiegare il meccanismo metabolico, ma a livello pratico mangiare carboidrati a pranzo (come suggeriscono molti dietologi) significa non lavorare bene di pomeriggio, a causa dell’effetto soporifero” – ha detto Verdone.

