Paolo e Valentina M./ Uomini e donne: “Lui è davvero ossessivo ma…”

UOMINI E DONNE, COSA E’ SUCCESSO TRA PAOLO E VALENTINA?

Nuova puntata per il trono over di Uomini e donne che oggi torna in onda con al centro il nuovo arrivato Paolo. Il cavaliere brizzolato che si è presentato nei giorni scorsi, oggi tornerà a sedere al centro dello studio per via della sua conoscenza con Valentina M., la dama di Firenze, che ha deciso di uscire con lui e sentirlo fuori dalla trasmissione. Come mostra il video promo della puntata di oggi di Uomini e donne, i due torneranno al centro dello studio e, in particolare, Paolo avrà uno scontro con Valentina per via del suo modo di vedere le donne e il rapporto con loro. Dopo questo primo battibecco, Valentina M. entrerà in studio e prenderà posto al centro per raccontare come sono andate le cose con lui in questi ultimi giorni lasciando intendere che il cavaliere sia davvero un po’ troppo insistente. Ma cosa è successo davvero tra loro durante la settimana insieme?

VALENTINA M. VS PAOLO MA ALLA FINE…

Nella nuova puntata di Uomini e donne, Valentina M. racconterà di non essersi trovata bene con Paolo, di essere uscita con lui ma di aver avuto una strana sensazione. A quanto pare il cavaliere ha già insinuato di amarla e di essere stato davvero troppo apprensivo alla ricerca di un contatto fisico e di un bacio che, alla fine, anche se mal volentieri, lei stessa gli ha dato. Paolo chiede scusa e così Valentina rivela di essere pronta ad uscire nuovamente con lui per vedere come vanno le cose e poi decidere il da farsi. I due decidono poi di ballare insieme ma anche in questo frangente Paolo la stringe forte e lei non sembra gradire forse il cavaliere è un po’ troppo fisico per lei?

