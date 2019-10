PAOLO E VALENTINA M./ Uomini e donne: “nessuna esclusiva”. Per la dama arriva…

Dopo una piccola battuta d’arresto, la conoscenza tra Paolo e Valentina M., nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, continua. Il cavaliere e la dama, nella puntata del trono over di Uomini e Donne dedicata principalmente alla lettera d’amore scritta da Riccardo Guarnieri ad Ida Platano, torneranno al centro dello studio per parlare degli ultimi sette giorni durante i quali hanno continuato a frequentarsi e veders nonostante le dichiarazionifatte da Valentina la settimana scorsa: “Ho cominciato a pensare di aver conosciuto un’altra persona. Lui ha cominciato a dirmi che vorrebbe uscire con me mentre io gli ho detto che era troppo presto. Poi è stato insistente con il bacio e mi sono trovata fortemente a disagio. Alla fine c’è stato questo bacio che, da parte mia, non è stato sentito. Sono rimasta delusa”, aveva ammesso la dama. Le scuse pubbliche di Paolo, però, l’hanno convinta a portare avanti la conoscenza anche se, per il momento, Valentina non ha alcuna intenzione di chiudere la porta agli altri pretendenti.

PAOLO E VALENTINA: PER LA DAMA ARRIVA UN NUOVO PRETENDENTE

Seduta di fronte a Paolo che ha occhi solo per lei, Valentina spiazza il parterre del trono over di Uomini e Donne annunciando di essere intenzionata ad accettare la corte di altri uomini. “Non ho concesso nessuna esclusiva e lui lo sa”, dichiara senza giri di parole la dama del dating show di canale 5 per la quale, poi, in studio arriva un giovane e prestante pretendente. Valentina accetterà di conoscerlo e di uscire con lui? Ad osservarli resta Paolo che, nonostante il sorriso forzato, non riesce a nascondere la delusione per la decisione di Valentina. Paolo, infatti, sarebbe già pronto a lasciare la trasmissione per poter vivere la storia lontano dalle telecamere, ma Valentina non è dello stesso parere. La conoscenza tra Paolo e Valentina, dunque, continuerà o s’interromperà dopo la scelta della dama di conoscere anche altri corteggiatori?

