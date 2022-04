Paolo Federici, chi era il marito di Marisela Federici e la lunga malattia/ “Ha dato equilibrio…”

Paolo Federici, chi era e il figlio Eduardo Federici

Paolo Federici è stato il marito della contessa Marisela Federici. Paolo è anche il fondatore di Eurogest. È stato il grande amore della Contessa Marisela Federici con cui è convolata a nozze in seguito al divorzio avvenuto fra la contessa ed anche il primo marito. La loro è stata un’unione piuttosto forte. Spesso sono stati al centro del gossip per via della loro vita mondana e feste alla loro villa. Purtroppo ad un certo punto della sua vita, Federici è stata colpita da una grave malattia che lo ha condotto poi alla morte. In seguito al lutto, la moglie pare che abbia deciso di non comparire in televisione per un po’ di tempo.

Dalla loro unione nacque Eduardo. E’ il secondogenito della contessa Marisela ed è il primogenito del finanziere Paolo Federici, morto cinque anni fa, nel 2016. Schivo e riservato, non ama farsi fotografare ed apparire. L’infanzia di Eduardo si svolge nella grande e maestosa villa sull’Appia romana, una tenuta chiamata “La Furibonda”, dove ancora oggi vive la madre Marisela. La sua formazione ha luogo proprio nella Capitale, dove si avvicina al mondo del padre, studiando ciò che concerne la finanza e l’economia. Attualmente vive a New York, dove lavora inseguendo le orme del padre Paolo nel mondo dell’economia e della finanza. Infatti, da moderno uomo d’affari, si divide tra Londra e New York.

Paolo Federici e la lunga malattia: “Era un signore d’altri tempi…”

Paolo Federici è stato il grande amore della contessa Marisela. In un’ospitata a “Oggi è un altro giorno”, la contessa aveva raccontato: “Era un signore di altri tempi con una mentalità gesuita. Era la persona che mancava all’equilibrio della mia esistenza. Un grandissimo amore, noi eravamo così complici, avevamo la vita mondana ma anche la vera vita che era fatta di silenzio, lui era sordo da un orecchio”. Marisela continua a vestire di nero in segno di lutto: “Il nero è un non colore, mi fa sentire protetta e più vicina a lui”.

Paolo Federici è morto nel 2016, dopo una lunga malattia, ma la notizia della sua morte è stata resa nota dalla moglie Marisela Federici qualche giorno dopo. In una lettera su Dagopsia, la contessa ha spiegato le ragioni della discrezione con cui sono state organizzate le esequie: “Ho rispettato la volontà di Paolo, lui voleva la discrezione, e il silenzio. Con il suo apparecchietto acustico sentiva quello che voleva… le cose della vita che lo interessavano… e soprattutto il suono dei nostri sentimenti profondi e rari”. I funerali si sono svolti nella sua casa La Furibonda a Roma. In una recente intervista a Panorama, Marisela ha ricordato la sordità del marito: “Mi ha insegnato il valore del silenzio. Abbiamo condiviso una bellissima vita di silenzi”.











