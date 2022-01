Paolo Fox assente a I Fatti Vostri per covid/ “Voglio rassicurare i giornali…”

Dopo essere stato assente nelle ultime puntate de I Fatti Vostri, il programma di Raidue condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, Paolo Fox è tornato, anche se solo telefonicamente. L’assenza dell’astrologo più famoso della televisione italiana, nelle scorse ore, aveva fatto molto rumore. I conduttori, tuttavia, non avevano spiegato il motivo dell’assenza di Fox. Oggi, tuttavia, a fare chiarezza sulla propria assenza è stata lo stesso astrologo che, in attesa di tornare in trasmissione, è intervenuto telefonicamente.

Perchè Paolo Fox non c'è a "I Fatti Vostri"/ Sui social scoppia la polemica e...

Prima di lasciare la parola a Paolo Fox, Anna Falchi e Salvo Sottile hanno dichiarato di non aver parlato del motivo dell’assenza di Fox per questione di privacy. “Il nostro Paolo Fox sta bene, così tanto bene che è qui con noi oggi al telefono”, ha detto il giornalista.

Paolo Fox svela il motivo dell’assenza a I Fatti vostri

Dopo le parole di Salvo Sottile e Anna Falchi, Paolo Fox ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni lanciando, contemporaneamente, anche una frecciatina ai giornalisti. “Voglio rassicurare i giornali, soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click, stiamo raggiungendo un livello davvero basso. Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni”, ha detto l’astrologo.

Non si sa, tuttavia, quando Fox tornerà in tv per il quotidiano appuntamento con l’oroscopo. I fan dell’astrologo aspettano con ansia il suo ritorno in tv e i suoi consigli e delle stelle.

