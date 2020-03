Paolo Fox assente a I Fatti Vostri, perché?/ Salta l’Oroscopo settimanale e non solo

Tutto è pronto per una nuova classifica di Paolo Fox a I Fatti Vostri? Come ogni lunedì l’appuntamento su Rai2 è con la classifica settimanale che l’astrologo snocciola segno dopo segno in compagnia di Giancarlo Magalli e della banda del noto e storico programma ma oggi non sarà così. Giancarlo Magalli ha annunciato all’inizio della puntata di oggi che Paolo Fox non ci sarà e non perché ammalato o altro ma come conseguenza indiretta del Coronavirus perché trova poco consono parlare di stelle e di oroscopo, di destino e fato proprio in questo momento in cui stiamo tutti lottando con questo problema serio. Lo stesso Giancarlo Magalli spiega: “In un momento in cui il Paese è preda di problemi gravi e pericolosi, l’Oroscopo è una cosa interessante, carino e può sembrare fuori luogo. Per la sua sensibilità ha preferito autosospendersi e noi non possiamo che accettare la sua decisione pregando i fan di non travolgerci con lettere di protesta”.

PAOLO FOX ASSENTE A I FATTI VOSTRI

Proprio all’ora in cui Paolo Fox avrebbe dovuto svelare la sua classifica settimanale dell’Oroscopo, è arrivata la sua telefonata che spiega le sue ragioni al pubblico de I Fatti Vostri: “Un abbraccio grande a voi, io ci tengo ad una precisazione, in tempi non sospetti, giovedì scorso lo avevo già detto. Quando in trasmissione parliamo di eventi drammatici è difficile trovare un filo conduttore per parlare dell’Oroscopo. Lo faccio a mie spese, ho un contratto che non sto rispettando e dico grazie a Michele Guardì ma dico a Giancarlo Magalli ‘Se pensi di esserti liberato di me ti sbagli’, mi dispiace tanto tanto ma invito tutti a non spostarsi se non necessario”.

