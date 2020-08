Paolo Fox/ “Assenza da I Fatti Vostri? Problema di coscienza” (C’è tempo per)

Chi non ama e non segue o non ha seguito almeno una volta Paolo Fox? Sicuramente tra sedicenti maghi e astrologi televisivi, è uno dei pochi che riesce sempre a mettere tutti d’accordo e non solo gli accaniti che non possono fare a meno nell’Oroscopo ma anche chi ne diffida visto che lui stesso non fa altro che ripetere che i fautori del nostro destino siamo sempre noi stessi. Partendo da questo presupposto ogni giorno, ormai da qualche anno, ci tiene compagnia tutti i giorni come presenza fissa a I Fatti Vostri, ruolo che, però, ha abbandonato proprio in piena pandemia per una scelta propria, ponderata ma che voleva essere rispettosa delle vittime, del dolore e della gravità del momento. Per circa due mesi, Paolo Fox è rimasto a casa evitando di andare nel programma e di leggere il suo oroscopo salvo poi farvi ritorno a maggio al grido di: “Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro”.

PAOLO FOX PRONTO PER UN OROSCOPO SPECIALE A C’E’ TEMPO PER?

Per fortuna non è stato così perché un po’ di leggerezza serviva a tutti dopo un duro lockdown e oggi Paolo Fox tornerà in tv, proprio su Rai1, come ospite di C’è tempo per nel salotto di Beppe Convertini e Anna Falchi. In molti sperano che Paolo Fox possa alzare il velo sull’oroscopo di agosto dei segni zodiacali del nostro oroscopo ma altri ancora sono curiosi di sapere cosa succederà nel suo futuro e, in particolare, se ci saranno novità nella prossima stagione televisiva e non solo al fianco di Giancarlo Magalli. L’astrologo, dal canto suo ha ribadito: “Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. L’ho sempre inteso…Non sono un mago e certe cose come i terremoti e le catastrofi non le puoi prevedere. Io guardo l’oroscopo della persona. Quando fai l’oroscopo della persona guardi la data, l’orario e da lì vedi come sarà. Non vedi cosa accade nel mondo”. Oggi ribadirà il concetto?



