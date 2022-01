Paolo Fox e la vita privata/ L’astrologo è sposato oppure è single?

Paolo Fox e la vita privata: il noto astrologo de I Fatti Vostri è single oppure felicemente sposato? Tutto tace su uno dei volti più noti dell’astrologia del piccolo schermo. Classe 1961, Paolo Fox ha iniziato la sua carriera di astrologo molto presto grazie a Paolo Villaggio che l’ha notato in un villaggio turistico: “ho iniziato a 16 anni a interessarmi all’astrologia, ma sono stato scoperto nel 1982 da Paolo Villaggio: mi fece fare lui i primi oroscopi in tv a Villaggio party che conduceva con Adriano Panatta su Odeon tv”. Una lunga gavetta quella dell’astrologo che nel tempo è diventato uno dei numeri uno del settore.

Durante gli anni ’90, infatti, è approdato alla radio iniziando prima con Radio Lattemiele e poi con Radio Deejay. La radio ha segnato una vera e propria svolta nella sua carriera, visto che Fox ha cominciato a collaborare con diverse emittenti radiofoniche fino alla consacrazione televisiva a I Fatti Vostri. Ma quando è nata la passione per le stelle?

Paolo Fox, sposato o fidanzato? Top secret!

Paolo Fox non ama parlare di sé e della sua vita privata, per questo non si sa nulla del suo attuale stato sentimentale. Se è fidanzato o addirittura sposato, infatti, non è dato saperlo, così come se abbia o meno degli eredi. Evidentemente non sarà neppure un grande amante della mondanità poiché i paparazzi non lo hanno mai pizzicato in dolce compagnia. Non frequentando party esclusivi, è difficile che il suo nome finisca in cima alle riviste di cronaca rosa se non per via delle sue sempre apprezzate e fedeli previsioni astrologiche.

Qualche curiosità sul suo provato la si apprende grazie al portale Donna Pop che rivela come Paolo Fox sia un grande amante della lettura e da buon lettore accanito ami ogni genere letterario. L’astrologo sarebbe inoltre un grande amante degli sport ed in particolare degli sci. Infine, ultima chicca, riguarderebbe il suo vero nome: all’anagrafe sarebbe Paolo Volpi, poi mutato in Paolo Fox essendo questa la traduzione di volpe.

Paolo Fox e la passione per le stelle e l’Oroscopo

Paolo Fox e l’Oroscopo: una passione iniziata tra i banchi di scuola. A rivelarlo è stato proprio il noto astrologo che ha raccontato: “al liceo avevo la mia vicina di banco che aveva una nonna astrologa che non ci vedeva più. Era intorno al 1976 ed io andai da lei per disegnarle i grafici”. Le stelle hanno giocato dalla sua parte visto che nel tempo è diventato uno degli astrologi più richiesti e seguiti. Ma di che segno è Paolo Fox? L’astrologo è nato sotto il segno dell’Acquario ed è una persona molto discreta e riservata. Di lui, infatti, si conosce pochissimo della sua vita privata e sentimentale; non è dato sapere se è sposato o quanto meno fidanzato. Una cosa però la conosciamo: Fox non ama l’acqua!

A raccontarlo è stato proprio l’astrologo de I Fatti Vostri: “durante una vacanza in Sardegna avevo preso l’abitudine di prendere il sole su un materassino che legavo a un grosso sasso a cinque metri da riva. Ma una volta mi addormentai e mi risvegliai in alto mare. Panico. Cercai di stare calmo e di remare piano con le braccia. Avevo il cuore in gola. Ero quasi salvo quando dall’acqua sbucò un bambino di 10-12 anni che cominciò a schizzarmi e a immergersi sotto il materassino facendolo oscillare. Tentavo di spiegargli la situazione, ma lui pensava che scherzassi. Alla fine gli urlai: ‘Se mi butti giù, io muoio!”.

