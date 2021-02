Paolo Fox “Ho un bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi”/ “Ero solo e introverso…”

E’ un Paolo Fox un po’ inedito quello che si racconta ai microfoni radio di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, parlando del suo legame con la notte, con le stelle, di come la sua famiglia ha accolto la sua intenzione di diventare astrologo ma anche i suoi esordi in tv al fianco di Fabrizio Frizzi. L’astrologo ci tiene a precisare che ormai fa televisione da molti anni, da quando proprio il defunto conduttore lo ha voluto al suo fianco, e nella sua carriera ha lavorato accanto a grandi nomi come nessuno dei suoi colleghi ha fatto. In particolare, spiega: “Ho un bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi. Ho lavorato con Fabrizio Frizzi, fu lui a chiamarmi, Carlo Conti, Amadeus, Mara Venier, Giancarlo Magalli. Ho iniziato con Frizzi, ho un ricordo meraviglioso di Fabrizio, era una persona splendida”.

Paolo Fox “Ho un bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi”, dagli esordi in tv alla sua adolescenza di ragazzo solitario

Dall’altro lato, Paolo Fox ha avuto modo di parlare del suo rapporto con i fan che spesso anche per strada gli chiedono qualcosa sull’oroscopo e sulle previsioni e poi torna alla sua adolescenza quando era un ragazzo un po’ estroverso che faceva tesoro della sua solitudine: “Non ero il primo della classe, ero molto riservato, cosa che sono anche adesso. Non rilascio interviste a destra e a manca, sono molto umile e riservato e dico sempre che la solitudine che oggi sembra essere disprezzata, quando è sana, ti permette di capire meglio quello che vuoi e di stare meglio con gli altri”. Poi la sua nuova stoccata alle fake news. Molto spesso Paolo Fox invita i suoi fan ad ascoltare le previsioni direttamente da lui e proprio perché spesso qualcuno riporta cose sbagliate usando il suo nome, una vera e propria piaga che lui denuncia spesso anche in tv.



