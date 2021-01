Paolo Fox “linciato” a Domenica In, lui si infuria/ “Mi volete bruciare sul rogo?”

Paolo Fox ha accusato l’ennesima ventata di critiche legate al suo oroscopo e a Domenica In ha detto la sua: “Del Covid-19 dovete chiedere ai virologi, non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali e non siamo maghi. Ma alla fine perché non mi mettete sul rogo?”. Tra il serio e il faceto il noto astrologo risponde così in studio a Domenica In quando ieri, 4 gennaio 2021, era stato invitato da Mara Venier per raccontare il nuovo anno. Va sottolineato come il pesantissimo 2020 abbia portato in molti a criticare le parole di Fox che per diversi segni prevedeva un anno incoraggiante. A risentire oggi le parole sullo scorso anno però si capisce anche l’evidente strumentalizzazione delle sue parole.

Paolo Fox risponde alle polemiche, così in studio a Domenica In

Ma da cosa è dipeso lo sfogo di Paolo Fox a Domenica In? Il noto astrologo ha risposto ai tanti che provavano a mettergli pressione prima delle previsioni per l’anno nuovo. Mara Venier gli ricordava simpaticamente: “Quest’oggi ti giochi quarant’anni di carriera”. Non si frena nemmeno Guillermo Mariotto che in maniera ironica sottolinea: “Ti vergogni quando non ci prendi?”. Tra i tanti che hanno preso parola abbiamo sentito anche Giovanna Ralli che ha voluto sottolineare: “Avevi parlato di un buon anno per l’Ariete, invece peggio di così”. A difesa di Paolo c’è da dire che lui si è sempre dimostrato coerente e pronto a parlare dell’oroscopo come di un semplice gioco degli astri e di una cosa su cui non prendersi troppo sul serio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA