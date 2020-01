Paolo Fox/ “L’oroscopo? Io sono molto chiaro e ci gioco” (Che tempo che fa)

Paolo Fox è tra gli ospiti di Che tempo che fa, il programma di successo condotto da Fabio Fazio su Rai2. Durante la puntata di domenica 12 gennaio, il noto astrologo sarà in studio per rivelare le previsioni e tutte le novità sull’oroscopo del 2020. Come sempre Fox rivelerà le previsioni per ogni singolo segno dello zodiaco per tutti gli appassionati di astrologia e stelle. L’astrologo è considerato uno dei più amati e seguiti dal pubblico; il suo Oroscopo rivelato a I Fatti Vostri e a Mezzogiorno in Famiglia è uno dei più seguiti dal pubblico, mentre i suoi libri registrano ogni anno record assoluti di vendita. Un successo che lo stesso astrologo ha raccontato così durante una vecchia intervista rilasciata a Tv Blog: “ho messo le tende a Rai2 anche perché gli ascolti vanno bene e la gente si è affezionata all’appuntamento penso anche per il mio modo di fare astrologia”.

Paolo Fox e l’Oroscopo: “dico sempre di verificarlo”

L’astrologo, parlando delle sue previsioni e dell’Oroscopo, ha anche dichiarato: “io dico sempre di non credere all’oroscopo ma di verificarlo, probabilmente le persone lo hanno verificato davvero”. Non solo, Paolo Fox si descrive non solo come un astrologo, ma anche come un intrattenitore considerando anche gli ottimi risultati d’ascolto registrati dai suoi Oroscopi in tv. “E’ un oroscopo fatto anche sotto forma di gioco con dei momenti spero divertenti” ha detto Fox che ha iniziato la sua carriera in tv partecipando al programma “Per tutta la vita” condotto da Fabrizio Frizzi e Romina Power. Qualche anno dopo poi la grande occasione con “In bocca al lupo” di Jocelyn, un programma che registrò ascolti record: “andammo in prima serata con l’oroscopo il 30 dicembre 1998 e lo share arrivò al 34%, un risultato straordinario con 8 milioni di telespettatori. Da lì sono passato a “Domenica In” con Carlo Conti e poi qui da Guardì. E’ una carriera in Rai basata sugli ascolti senza aiuti o raccomandazioni. Ho avuto solo la forza dei telespettatori” ha detto a Tv Blog.

Paolo Fox: “l’Oroscopo oggi è cambiato” A distanza di 22 anni da quel grandissimo risultato di ascolti, Paolo Fox non nasconde che nel corso di tutti questi anni l’Oroscopo è cambiato. “Innanzitutto essendo in Tv, come sempre, si ha grosse responsabilità” – ha precisato l’astrologo che non lascia mai nulla al caso. “Bisogna dare un messaggio positivo rimanendo lontani da qualunque tipo di riferimento a magia o simili e stare attenti a parlare di salute” – ha detto, precisando sull’oroscopo – “è un tema divertente che deve avere però ovviamente delle basi. Forse sono riuscito dove altri non sono riusciti, lo dico per gli ascolti e per le vendite dei miei libri”. Al di là di tutto però Fox precisa che alcuni cambiamenti sono dovuti sicuramente all’evolversi del linguaggio e a chi lo accusa dice “mi dispiace che qualcuno lo fraintenda e critichi l’oroscopo ma io sono molto chiaro e ci gioco”.

