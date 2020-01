PAOLO FOX/ “Mi proposero Ballando con le Stelle…” (Soliti Ignoti Lotteria Italia)

Paolo Fox, oggi ospite ai Soliti Ignoti Lotteria Italia, è una delle presenze fisse dei programmi Rai sin dal 1997. Il primo a invitarlo fu Fabrizio Frizzi in Per tutta la vita, e poi fu la volta di In bocca al lupo di Carlo Conti e Jocelyn. Attualmente, l’astrologo compare tutti i giorni ne I fatti vostri condotto da Giancarlo Magalli, dove cura la controversa rubrica dell’oroscopo che non ha mai messo d’accordo nessuno. Si pensi ai suoi più illustri detrattori (nonché colleghi del piccolo schermo) Piero Angela e Margherita Hack, che non hanno mai fatto mistero di non gradire le sue previsioni. In sua difesa, lui che dell’oroscopo ha fatto la sua ‘fortuna’ (non a caso!), dichiara: “Parliamoci chiaro, l’astrologia non è una scienza, non è dimostrabile scientificamente ma è una disciplina. Non è una grande frottola ma nemmeno una cosa a cui dare peso in modo cieco. C’è una via di mezzo che sperimento da 30 anni. Poi io di Piero Angela sono anche ammiratore e seguo sempre i suoi programmi”. Questa la sua versione, riportata per l’ennesima volta da Tvblog e propagandata da sempre.

Il successo di Paolo Fox

Chiedere a Paolo Fox cosa pensa dell’oroscopo è un po’ come chiedere all’oste se è buono il vino. Fox recita la sua parte, da Magalli e non solo: “Ormai ho messo le tende a Rai2 anche perché gli ascolti vanno bene e la gente si è affezionata all’appuntamento penso anche per il mio modo di fare astrologia. (…) Io mi ritengo un po’ anche intrattenitore”. Poi racconta i suoi natali e la sua evoluzione televisiva: “Per ora l’attenzione regge e non può che farmi piacere. C’è da dire che da In bocca al lupo sono passati ormai 12 anni. Io però sono nato a Per tutta la vita, il programma con Fabrizio Frizzi dedicato ai matrimoni. Arrivai in prima serata proprio grazie a Fabrizio e a Rita che mi apprezzarono vedendomi in un altro programma. (…) Da lì sono passato a Domenica in con Carlo Conti e poi qui da Guardì. È una carriera in Rai basata sugli ascolti senza aiuti o raccomandazioni. Ho avuto solo la forza dei telespettatori”.

Paolo Fox: “Un programma tutto mio? No, sarebbe una noia…”

Paolo Fox non ha mai sentito l’esigenza di avere un programma tutto suo: “Sarebbe una noia mortale. Io non scrivo i miei testi ma ho tutto nella testa e poi una volta in onda metto in ordine tutto mentre parlo. Se leggessi un monologo di 20 minuti credo sarebbe veramente troppo. È meglio inserirsi in programma altrui”. Se gli è mai stato proposto? “Sì, sì. Mi hanno proposto anche fiction e un paio di volte di far Ballando con le stelle. Io forse sbaglio ma sono contrario alla convinzione che se sei popolare in Tv puoi permetterti di fare di tutto. Se sei astrologo devi fare l’astrologo, con tutto il rispetto per queste trasmissioni importantissime”.



