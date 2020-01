Paolo Fox, oggi 14 gennaio/ Toro al top! Leone e Vergine in crescita (I Fatti Vostri)

Classifica oroscopo Paolo Fox 14 gennaio: i segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci offre differenti spunti di analisi con i segni a quattro stelle. Cancro: questo è un bel cielo. Non c’è dubbio che in questi giorni con Venere favorevole può rinascere un amore. Alcuni sono intrigati da una situazione. Dipende ovviamente da quello che si sta vivendo e dall’età. Può nascere un’amicizia, magari una conoscenza nuova su internet. Leone: il segno ha una voglia di reagire alle provocazioni vissute negli ultimi tempi. Si combatte e si è sempre energici, in competizione per migliorarsi. Per questo motivo però il segno non è mai sereno. Se i più giovani non studiano per stimolarli forse sarebbe il caso di metterlo proprio in competizione con gli altri. Vergine: ci sono tante cose da fare, rivedere. Certamente sono in piedi progetti che possono avere un grandissimo esito entro primavera. Il 2020 è molto importante per il segno che è maestro delle strategie. Bilancia: ci saranno grandi opportunità e belle emozioni in vista. Queste possono nascere dall’oggi al domani. C’è un grande Saturno. Questo è un momento in cui arrivano soddisfazioni estemporanee, ma si vive un preludio verso un grande vantaggio nell’anno prossimo.

Oroscopo 14 gennaio: ecco il podio della classifica di Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni a cinque stelle. Toro: questo è un bell’oroscopo con Giove, Saturno, Sole e Urano favorevoli. Se non altro ci sono le idee chiare su cosa si voglia fare adesso e nel corso dei prossimi mesi. Oggi c’è una marcia in più. Il segno è molto determinato e questo lo sanno tutti, che servano sicurezze è anche vero. Capricorno: bell’oroscopo per il segno che regala grandi soddisfazioni. Ci sono delle situazioni importanti anche per le società nate sotto il segno del Capricorno o magari anche le squadre di calcio nate sotto questo segno. Venere favorevole regala delle giornate molto interessanti. Pesci: non ci si deve demoralizzare anche per chi si avvicina. Questo è un ottimo oroscopo per verificare la tenuta su strada di alcuni rapporti. Il problema potrebbe nascere se ci sono più relazioni in piedi oppure si desidera qualcuno che è lontano od occupato. Si prova grande affetto, bisogna vedere su chi va riversato.

