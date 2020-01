Paolo Fox, oggi 7 gennaio 2020 a I Fatti Vostri/ Acquario e Pesci al top! Anno del Toro

I Fatti Vostri, analisi dell’oroscopo Paolo Fox del 7 gennaio 2020

Ecco i segni che si meritano quattro stelle secondo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi martedì 7 gennaio 2020. Toro: sarà una grande annata che porterà solo tra primavera ed estate a rinunciare a qualcosa di importante che non interessa più. Si è conservatori, sono stati tenuti cari oggetti, situazioni che non sono più ideali. Se c’è un progetto si darà tempo a chi è vicino di realizzarlo entro primavera, poi si dirà “arrivederci e grazie”. Sarà un anno in cui ci si toglierà qualche seccatore di dosso. Gemelli: inizia bene l’anno con Venere interessante. Giove non è più opposto dal 2 dicembre scorso e ora sono stati superati i strascichi che ha lasciato. Dal 23 marzo potrebbero arrivare belle notizie dal punto di vista del lavoro. Il peggio è passato, gli ostacoli non ci sono più. Scorpione: questo è un momento importante e anche di recupero per quanto riguarda le relazioni. Il timer è innestato per questo segno che dal 13 vedrà arrivare Venere.

Oroscopo, previsioni di oggi: quali sono i segni al top?

Concludiamo lo studio dei segni a cinque stelle. Acquario: il peggio è passato, questo è un periodo in cui si raccolgono delle soddisfazioni. Il segno è un po’ “pazzo”. Alcune situazioni che sembravano parallele torneranno protagoniste. C’è un piano b per sentirsi sempre al sicuro. Si pensa che se una cosa non va bene ci sarà subito la sostituzione. Così si crea confusione, abilissimo a mettersi nei guai il segno fa spesso troppo. E’ l’anno della grande scelta e forse dell’impuntatura. Venere è ancora nel segno, non si deve sfuggire dall’amore. A volte si desidera la coppia, ma quando arriva ci si lamenta. Pesci: gennaio è un mese interessante per il segno. Dal 13 arriverà anche Venere nel segno. Non ci si deve chiudere casa, ma serve dare spazio anche alle relazioni più importanti. Si deve dare tempo agli altri di innamorarsi del segno. Si parte molto più alti degli altri e capita che si incontrino persone che si spaventano di fronte a un segno così sicuro.

