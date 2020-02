Paolo Fox, oroscopo 1 febbraio 2020/ Ariete e Pesci al top Gemelli e Vergine in crisi

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere i segni al top per la giornata di oggi, 1 febbraio 2020. Ariete: cinque stelle nel lavoro, quattro per amore e fortuna. E’ normale trovarsi di fronte a queste situazioni che si è scelto. In tutte le situazioni ci vuole un po’ di pazienza. Questo weekend produce qualcosa di positivo. Dal 7 febbraio ci sarà un cambio astrologico importante. Pesci: cinque stelle per amore e fortuna, quattro per il lavoro. Questa Luna in ottimo aspetto e Venere nel segno produce grande chiarezza. Si fanno delle scelte importanti a livello professionale.

L’oroscopo di Paolo Fox volta pagina e ora si sofferma sui segni flop. Gemelli: tre stelle in amore e quattro in fortuna e lavoro. In amore è stato un periodo particolare e questo weekend sarà di transito. Tra fine marzo e aprile con un cambiamento planetario importante il segno avrà molta sicurezza. O si uscirà dal tunnel o si guadagnerà qualcosa di più. Vergine: quattro stelle per lavoro e fortuna, tre per l’amore. Stessa situazione di ieri. Quando si è innamorati di una persona e questa persona non c’è porta a stare in difficoltà. C’è da dire che c’è tensione, ma presto Venere non sarà più opposta e la prossima settimana sarà di grande successo.

