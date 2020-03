Paolo Fox, oroscopo 1 marzo 2020/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Pesci, Cancro…

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Gemelli, Bilancia, Acquario

Non potevano mancare all’appello i segni d’Aria nel consueto appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. I Gemelli hanno un cielo di liberazione a fine marzo o aprile. Coloro che vivono una grave crisi economica senza pareggiare i conti iniziano ad assaporare il momento della riscossa. Siete del segno della Bilancia? C’è un recupero anche in amore: spesso cercate di evitare discussioni ma capita a tutti che ci siano alcuni momenti in cui dovete imporvi. Poi la notte ci sono momenti in cui vi chiedete perché non avete reagito e pensate di tornare sui vostri passi. Ci sono prove da superare ma voi non vi dovete scoraggiare. Per quanto riguarda i segni d’Aria non poteva mancare un passaggio rispetto all’Acquario: questa è una giornata in cui le polemiche si sollevano da sole. Volete cambiare ma evitate di fare scelte esagerate. Non buttate mai i quattrini inutilmente per confortarvi con gli acquisti…

Paolo Fox, l’oroscopo del giorno per Cancro, Scorpione e Pesci

Focus sui segni d’Acqua rispetto alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele in questo 1 marzo 2020. A partire dal Cancro: cielo complesso per i sentimenti e le questioni di lavoro. Vale per i giovani che hanno iniziato un’attività part-time senza alcuna prospettiva. Ogni giorno vi riproponete di andarvene: per tutti i sentimenti il periodo è di riflessione. Capitolo Scorpione: i nati sotto il segno se hanno alcuni accordi in sospeso e spese impreviste dovranno in questo momento mettere i conto di correre ai ripari. Nelle coppie in cui vige una regola di serenità. Ultimo segno d’Acqua, nonché dell’intero Zodiaco, è quello dei Pesci: siete molto emozionati e in qualche caso nascono indecisioni. Ci sono persone che hanno storie da un po’ d’anni. Se siete single avete varie relazioni di riferimento. Momento giusto per recuperare tutta la serenità interiore.

