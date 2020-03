Paolo Fox, oroscopo 1 marzo 2020/ Previsioni Leone, Sagittario, Toro, Ariete…

Oroscopo di Paolo Fox del 1 marzo 2020: Ariete, Leone, Sagittario

Primo di marzo che non fa eccezione: tornano anche oggi le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. L’astrologo ha parlato dei segni di Fuoco, cominciando ovviamente dal segno dell’Ariete: giornata nel complesso valida con incontri, progetti; qualcosa si muove e siete pronti all’azione. Bisogna fare dei distinguo. Ci sono alcuni di voi che hanno progetti nel cassetto e altri di voi che riprendono quota. Giove e Saturno dissonanti non aiutano, in qualche modo state faticando. In amore ci vuole tranquillità ma marzo è un mese che aiuta a ragionare quelle coppie che hanno vissuto crisi nel passato. Il Leone se ha avuto dei problemi deve capire perché e fare al più presto una sorta di analisi e screening del rapporto. Se avete bisogno di conferme però ne arrivano poche e potreste arrabbiarvi. Nel lavoro siete stanchi di trascinare situazioni senza capo né coda. Alla fine contano anche i soldi e voi avete speso un po’ troppo di recente. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: in questa domenica avete bisogno di avvicinare le persone e gli amici che vi vogliono bene perché avete voglia di risvegliare un istinto sopito. Quelli che non viaggiano e che soffrono devono allontanarsi da attività ripetitive.

Oroscopo di oggi per Toro, Vergine e Capricorno

I segni di Terra Toro, Vergine e Capricorno sono al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di questo 1 marzo 2020 su Radio Latte e Miele. Iniziamo dal Toro, che ha un periodo importante: marzo è un mese di scelte, anche se dipende dall’età e dalle circostanze. Il periodo è confortante soprattutto per chi ha deciso di fare scelte sulla casa o sull’amore. In questa domenica un po’ di relax è necessario. Un problema che riguarda la famiglia va affrontato. Per i nati Vergine c’è una domenica che funziona bene: ci sarà tanto da fare. Questa non è stata una settimana facile per la forma fisica: vi siete sentiti un po’ stanchi. Febbraio è finito in maniera pesante ma non ci pensate ora che il mese di marzo è arrivato. Dovete tornare alla massima efficienza. A breve anche Venere sarà nel segno il 5 marzo. Spazio infine al segno del Capricorno: solitamente metodici in tutte le decisioni, ora vi siete stancati un po’ di attendere, specialmente tutte le decisioni degli altri. Potete toglier tempo all’amore e poi recuperare. Il mese di marzo da questo punto di vista sarà molto intrigante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA