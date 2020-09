Paolo Fox, oroscopo 1 settembre 2020/ Quali sono i segni al top e flop di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele ci porta ad analizzare da vicino i segni al top per la giornata di oggi che apre il mese di settembre. L’Ariete può guardare al suo futuro con grande ottimismo, con la possibilità che grazie alla sua forza interiore possa raggiungere risultati importanti davvero. Oggi il Toro ritroverà la voglia di fare che aveva perso negli ultimi giorni quando c’era stata della pesantezza a frenare lo stimolo per raggiungere risultati. Lo Scorpione ha nella sua orbita Venere e Luna decisamente in buon aspetto. le giornate regalano decisamente forza dal punto di vista fisico. Si dovranno fare delle scelte importanti soprattutto dal punto di vista dei sentimenti, si deve evitare di essere eccessivamente prudenti in un momento dove forse tirare il freno a mano può impedire di raggiungere quanto ci si era prefissati da tempo. Il Sagittario è ricco di idee e può raggiungere risultati eccellenti se lavora in maniera coordinata con le persone più care, attenzione però a fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox amore: L’Ariete vive un periodo dove sta incontrando qualche difficoltà di troppo in amore, perché troppo concentrato sul lavoro che al momento sembra essere veramente totalizzante. I Gemelli vivono un momento in cui sono favoriti i rapporti affettivi, proprio per questo si può trovare la voglia di iniziare una storia seria e magari lanciarsi veramente in amore. La Vergine vede necessari in questo periodo alcuni chiarimenti con il proprio partner, se si riesce però a parlare da persone serie e senza arrabbiarsi si arriva a un punto comune in grado di regalare a tutti serenità. La Bilancia è reduce da un agosto in cui ci sono stati dei contrattempi a livello amoroso, in un momento in cui forse servirebbe vivere tutto con maggiore serenità evitando quelle che possono essere complicazioni futili.

Oroscopo Paolo Fox lavoro: l’Ariete può guardare al futuro con ottimismo dopo un periodo in cui è stato preso dal lavoro, rinunciando totalmente all’amore. Nonostante alcuni imprevisti si può andare verso i prossimi giorni con buon umore e possibilità di fare qualcosa di importante. A novembre il Toro potrebbe vivere una fase con alcune difficoltà, per questo se ci sono dei progetti in mente sarebbe bene far partire tutto prima di quella data con la possibilità di raggiungere risultati importanti. La stanchezza caratterizza il momento dei Gemelli, troppo presi dal peso di questi giorni e da momenti in cui non sono riusciti a gestire tutto. Giove e Saturno sono opposti per il segno del Cancro, potrebbero portare a dei rallentamenti e a delle difficoltà in grado di mettere in crisi quanto di buono fatto fino a questo momento. Il Leone si deve muovere con prudenza per evitare di ritrovarsi a vivere delle situazioni decisamente spiacevoli.



