Paolo Fox, oroscopo 10-14 febbraio 2020 I Fatti Vostri/ Capricorno e Toro in crisi, Sagittario vola alto!

PAOLO FOX, L’OROSCOPO SETTIMANALE DAL 10 AL 15 FEBBRAIO

Il lunedì arriva presto e dopo la settimana Sanremese risulta ancora più pesante del solito. Per fortuna l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri è pronto a tenere insieme i nostri segni zodiacali regalandoci il riassunto della settimana che ci attende tra momenti top, flop e altri, invece, che segneranno una sorta di quiete prima della tempesta. Paolo Fox prende posto al fianco di Giancarlo Magalli e il resto del cast della trasmissione di Rai2 e si prepara ad affrontare la classifica iniziando come sempre dall’ultimo posto e risalendo via via fino alle prime posizioni e al podio che questa settimana potrebbe contemplare i segni che la scorsa settimana erano finiti in fondo alla classifica per via della Luna o per i movimenti d Saturno, cosa succederà questa volta e cosa muoverà i segni del nostro zodiaco?

BILANCIA E SCORPIONE ALL’ULTIMO POSTO NELLA CLASSIFICA SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Paolo Fox apre il suo oroscopo della settimana, dal 10 al 15 febbraio, con una piccola polemica su chi prova a copiarlo ma non ci riesce e poi prende posto al tavolo con gli altri per svelare quello che ha scoperto leggendo il movimento degli astri non prima di aver rivelato che lui aveva dato al segno della Vergine il primo posto e tutti quelli che hanno trionfato all’Ariston sono di questo segno. La classifica parte dall’ultimo posto, quello dedicato allo Scorpione “un pochino stanco e agitato per quello che è successo a fine dicembre, c’è un momento di turbamento che lo spingono a combattere con situazioni poco chiare”. Giove e Saturno pesanti mettono in crisi i Bilancia “siete effervescenti in queste settimane, chi ha un rapporto sentimentale strano potrebbe agitarsi, conflitti mercoledì e giovedì” e fanno lo stesso anche con i Toro che sono ancora molto stanchi “e per questo dovrete fare una pausa per pensare a cosa fare nei prossimi due o tre mesi, non vi date coraggio a volte per paura di sbagliare e questo è un atteggiamento conservatore che potrebbe essere controproducente”. Chiude il quartetto finale il Leone che è in pausa di riflessione “in attesa di una novità o di un’opportunità che per adesso non ci sarà”.

VERGINE SUL PODIO DELLA CLASSIFICA DI PAOLO FOX CON…

A metà classifica dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox troviamo Capricorno “con giornate confuse e assonnate, sarà meglio stare attenti negli affari mentre in amore è tutto rimandato al prossimo mese”, tensioni per l’Acquario che scende un po’ “aspettando con ansia Saturno sperando nella riorganizzazione totale della propria vita ma intanto dovrà continuare a lavorare”. Gemelli in crisi in questo inizio settimana mentre il Cancro è pronto a sperimentare “un amore e nella vita privata, quando vi affezionate ad una persona non riuscite a vivere alla giornata”. Ariete ha Venere nel segno e questo vi rende intensi soprattutto in relazione con gli altri e la domenica sarà una giornata intensa per loro e anche tutti gli altri segni del fuoco. Al terzo posto ancora la Vergine che non lascia il podio, al secondo posto i Pesci “in splendida forma” e al primo i Sagittario “gli altri confermano che siete dinamici e intensi, questa volta le stelle sosterranno i vostri progetti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA