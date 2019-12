Paolo Fox, oroscopo 10-15 dicembre/ Classifica segni in diretta (I Fatti Vostri)

Seconda settimana di dicembre in compagnia di Paolo Fox e del suo oroscopo con la classifica dei segni dal 10 al 15 dicembre. Come saranno le prossime giornate per i vari segni dello Zodiaco? Lo sapremo presto grazie alle previsioni che il popolare astrologo renderà nel corso della nuova puntata de I Fatti Vostri, la trasmissione in onda su Rai2 e condotta da Giancarlo Magalli. La parentesi dedicata all’oroscopo della settimana prenderà come sempre il via intorno alle 12.30, quando Paolo Fox si prenderà tutto il tempo per rendere noti i consigli degli Astri in riferimento alle prossime giornate, con qualche dritta anche per la chiusura del 2019 e l’inizio del nuovo anno. La diretta tv con la classifica dettagliata sarà affiancata come da tradizione dalla diretta streaming fruibile attraverso il portale RaiPlay o la app di riferimento gratuitamente scaricabile sui dispositivi mobili, iOS e Android. Se però volete qualche piccola anticipazione di ciò che vi attende nel corso della nuova settimana in partenza, potrete sempre fare riferimento alle previsioni di Paolo Fox accolte dal settimanale DiPiùTV. L’Ariete, primo segno dello Zodiaco, è anche quello che ha conquistato le cinque stelline e che potrebbe avere in questa settimana grandi soddisfazioni nonostante qualche agitazione nel lavoro. Periodo intenso nei sentimenti per il Leone, mentre il Sagittario si avvia a compiere scelte imploranti in famiglia. Per l’Acquario questo lunedì sarà in calo ma potrà presto recuperare. Periodo particolare per lo Scorpione con proposte in arrivo nel lavoro. Settimana non semplice, a quanto pare, per la Bilancia che dovrà accontentarsi di appena due stelline.

CLASSIFICA SETTIMANALE OROSCOPO PAOLO FOX: QUANTA ATTESA!

I tanti appassionati dell’oroscopo di Paolo Fox e della sua immancabile classifica settimanale ai Fatti Vostri, dovranno attendere ancora un po’ prima di scoprire cosa avranno per loro in serbo le Stelle, almeno per le prossime giornate. Rispetto alla passata settimana, gli Astri potrebbero riservare qualche sorpresa (positiva ma non solo) a qualche segno dello Zodiaco che potrebbe ritrovarsi ad occupare i gradini più bassi in classifica rispetto a quanto avvenuto all’inizio della passata settimana. Ricordiamo infatti che al dodicesimo posto abbiamo trovato proprio l’Ariete, con qualche tormento di troppo che però potrebbe essere stato spazzato definitivamente via con il trascorrere dei giorni. Ai piani più bassi anche il Cancro e il Leone, quest’ultimo impegnato in pensieri di troppo in ambito amoroso: avrà trovato la quadra? A metà classifica avevamo trovato il segno dei Gemelli che oggi potrebbe quindi scavalcare qualche “vicino” di posto: saranno davvero pronti all’azione? Sul podio della precedente classifica avevamo incontrato Scorpione, Capricorno e Pesci, tutti e tre con tanta bella energia da sfoggiare. Vedremo a breve se gli Astri avranno deciso di proteggerli ancora per le prossime giornate o se invece si troveranno a compiere uno scivolone verso il basso!

