Paolo Fox, oroscopo 10 gennaio/ Ottima giornata per Toro, Ariete, Capricorno ma in amore e lavoro…

Analisi dell’oroscopo di oggi 10 gennaio 2020

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di oggi, 10 gennaio 2020, di Paolo Fox su Lattemiele. Il Toro si sente più giovane in questo periodo, ritrovando la voglia di scoprire e di esplorare che di solito questo segno ha quando è molto giovane. L’Ariete è carico e vuole fare il passo in avanti anche se è troppo frettoloso nella ricerca di notizie. Mercurio, Giove e Saturno può aiutare il Capricorno a crescere e a ottenere dei risultati che potrebbero essere importanti sotto diversi punti di vista. Questo è un momento in cui si può edificare il futuro anche perché c’è grande applicazione con la voglia di ragionare e mettersi a riflettere nel momento giusto senza mai fare il passo più lungo della gamba.

Ora invece soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox sul campo del lavoro. Il Cancro non deve esagerare, ma molto presto può mettere tutto a posto, cercando di dare risposte molto rapidamente e proprio questo potrebbe portare a compiere delle scelte sbagliate. La Vergine è pronta a ricostruire con la voglia di trovare nuove certezze, di certo Giove e Saturno possono portare a delle decisioni molto interessanti che hanno la positività nella loro cifra stilistica. L’Acquario deve prendere la forza per ricostruirsi, ma deve farlo con calma e senza fretta. Ora è il momento di fare centro, con i mezzi giusti. I Gemelli invece non riescono a vivere in ambienti isolati e riusciranno a raggiungere i loro risultati se sapranno collaborare con gli altri.

Infine andiamo a vedere cosa ha detto Paolo Fox nell’oroscopo per quanto riguarda l’amore. Il Leone deve stare molto attento col partner fino alla fine di questa settimana. Il rischio infatti è che possa volare una parola di troppo, magari facendo arrabbiare in maniera eccessiva chi invece è vicino e vuole regalare certezze. Sarebbe meglio pensare prima di parlare. Dopo il 13 le cose in campo sentimentale inizieranno ad andare meglio. La Vergine è invece addirittura pronto a ricostruire la sua vita, senza mai esagerare ma considerando che il rischio spesso è di commettere degli errori. L’obiettivo deve essere quello di fare le cose con grande tranquillità e senza mai affrettarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA