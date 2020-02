Paolo Fox, oroscopo 11 febbraio 2020 I Fatti Vostri/ Acquario e Pesci al top!

PAOLO FOX, OROSCOPO 11 FEBBRAIO 2020

Andiamo a fondo dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni in crescita, quelli che meritano quattro stelle. Cancro: c’è una bella Luna favorevole. Non è proprio un periodo rosa e fiori, si vive alla giornata e il che è anche bello. Per un Cancro vero si può fare per un po’, c’è bisogno di definire le cose. In amore c’è bisogno di definire le cose. Magari a marzo si chiederanno delle conferme. Se la storia non si quaglia allora le cose diventano più difficili. Ora ci si deve esporre e si deve amare qualcuno. Si è nati per amare le persone. Leone: indicazioni buone per i rapporti con gli altri. Si è trovato l’amore? Non è detto che sia sempre fisico e dei sensi, ma magari anche degli amici e dei parenti che ci circondano. Di chi ci dice di andare avanti così che non si sbaglia. Si ha bisogno di forza. Sagittario: ogni occasione tralasciata è persa. Questo è un mese veramente bello. C’è grande magnetismo nei confronti delle persone che si hanno attorno. Adesso questa carica è doppia. Non è escluso che il segno sia attratto da qualcuno o possa essere attratto da qualcuno. Il segno è molto attraente se ci si abitua a capire che il segno non si può mai mettere sotto la campana di vetro.

ARIETE, VERGINE, ACQUARIO E PESCI AL TOP

Completiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni al top, quelli da cinque stelle. Ariete: in questo momento si ha forza con Venere nel segno. C’è grande energia. Con Venere nel segno veramente ci sono grandi occasioni. Si può programmare un’estate molto importante. Piccolo consiglio, non si deve mai dare tutto e subito con questo segno ma magari è meglio centellinare la disponibilità. Il segno ama la caccia e la conquista, quando vede tutto fatto non si diverte più. Vergine: la settimana scorsa il segno era al primo posto con conferme che sono arrivate da Sanremo. Non c’è motivo di lamentarsi e si può andare avanti e fare qualcosa di più. C’è tutto da sperimentare, anche i sentimenti con Venere non più opposta. Acquario: si avvicina un ponte che Saturno sta costruendo che tutti gli Acquario dovranno attraversare. Il segno non è mai quello del compromesso e del basta e si parte da altro. E’ difficile che il segno resti compresso per tanto tempo, certo non è un mediatore. Pesci: a volte è il segno che cerca uno stato di instabilità per non mettersi le manette, pensando che una situazione importante possa compromettere come accaduto nel passato. Si deve guardare al futuro con interesse. Chi ha una storia importante la conferma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA