Paolo Fox, oroscopo 12-17 novembre/ Classifica dei segni in diretta (I Fatti Vostri)

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX A I FATTI VOSTRI DEL 12 NOVEMBRE

La nuova settimana sta per ripartire e come sempre torna l’appuntamento fisso con le previsioni astrologiche di Paolo Fox ed il suo oroscopo con la classifica di tutti i segni valevole dall’11 al 17 novembre. L’appuntamento è nel corso della trasmissione di Rai2, I Fatti Vostri poco dopo le 12.30. Il popolare ed affidabile astrologo fornirà alcuni consigli delle Stelle negli ambiti legati ad amore, fortuna e lavoro. Oltre alla diretta tv sulla seconda rete di casa Rai, le previsioni di Paolo Fox con il suo oroscopo settimanale e la classifica dei segni sarà visionabile anche in live streaming attraverso il rinnovato ma sempre valido portale di RaiPlay. Basterà accedere da pc al sito ufficiale per avviare la diretta streaming de I Fatti Vostri e poter visionare anche l’oroscopo di Paolo Fox. In alternativa, sarà possibile anche visionarlo tramite l’app RaiPlay scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android, dunque in mobilità. Tramite le due modalità, a distanza di qualche ora dalla diretta sarà possibile anche recuperare l’oroscopo on demand. Tra le pagine del settimanale DiPiùTV, Paolo Fox ha già reso il suo oroscopo per la nuova settimana. Il segno del Toro è stato indicato tra i segni in crescita per i prossimi giorni, con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Cautela per i segni Gemelli e Cancro indicati dall’astrologo tra i “flop” della settimana, mentre spiccano tra i segni top Ariete, Vergine e Sagittario, con ottime giornate e tante stelle in ogni ambito.

ATTESA PER LA CLASSIFICA SETTIMANALE DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Attesa alle stelle in vista della nuova classica settimanale con l’oroscopo di Paolo Fox resa nel corso della trasmissione I Fatti Vostri. Come di consueto potremo ancora una volta costatare se i consigli del popolare astrologo hanno avuto riscontro nella realtà e scopriremo se i segni caduti a picco nella classifica potranno contare su una risalita. Le previsioni dello scorso lunedì avevano visto al 12esimo posto il segno dei Gemelli, seguito appena un gradino più in alto dalla Vergine: come andrà nelle prossime giornate? I progetti fino a questo momento solo ipotizzati potranno finalmente concretizzarsi? La posizione centrale della classifica vedeva il segno del Cancro con una serenità messa a repentaglio da un po’ di nervosismo: il cielo si è schiarito o sarà ancora dominato dalle nuvole? Sul podio avevamo trovato il segno dei Pesci sul gradino più basso, forti di un bel progetto in mente. Secondi i Sagittario con tanta voglia di fare e in cima alla classifica il segno dello Scorpione, con un oroscopo importante per i nuovi progetti. Scopriremo oggi se si conferma positivo il periodo per questi segni, anche nella precedente settimana ai piani alti della classifica.

