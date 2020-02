Paolo Fox, oroscopo 12 febbraio 2020 I Fatti Vostri/ Vergine e Sagittario esplosivi!

PAOLO FOX, OROSCOPO 12 FEBBRAIO 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quali sono i segni in crescita, quelli da quattro stelle. Ariete: questo è uno dei segni più forti e anche più belli. Lo sguardo delle donne Ariete rimane nel cuore, basti pensare a Claudia Cardinale. Si parla di persone che sembrano sempre comunque molto severe, ma in realtà dietro questa maschera di crudezza si fanno i sorrisi. Gemelli: se si deve discutere con una persona per un accordo che sarà concreto da aprile si dovrà fare in questi giorni. I primi mesi del 2020 sono utili per mettere a posto quello che il 2019 aveva buttato all’aria. Il rischio è di scambiare questi conflitti come una sorta di prossimamente qui. Acquario: il cielo è bello, si è un po’ eccentrici altrimenti non si è Acquario. Capire se ci sono dei blocchi a livello personali è importante per accettarsi. Qualcosa si romperà da qui a maggio. Pesci: ci potrebbe essere stato un ritorno di fiamma o un chiarimento. Nell’anno buono si capisce quando si fanno degli errori e ci si salva per tempo. Si potrebbe scoprire in questo periodo qualcosa di non piacevole e ci si salva. Questo periodo per i sentimenti è positivo.

VERGINE E SAGITTARIO AL TOP

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta infine a dare uno sguardo ai segni al top, quelli da cinque stelle. Vergine: un segno da Oscar. C’è un grande cielo, se ci sono gravi problemi si possono trovare delle soluzioni. Ma se si hanno grandi progetti arriverà una bella chiamata o una conferma. Ci si deve preparare a grandi cose, ma si devono proporre. Sagittario: non serve molto per capire che si è sceneggiatori della propria vita, registi dell’esistenza e attori principali. Si ha un grande seguito, con un pubblico influenzato da una Venere attenta nel segno. Se ci sono stati dei problemi o si deve superare un momento è il periodo giusto per superare un grande traguardo per affrontare una crescita personale verso il riscatto.

