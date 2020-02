Paolo Fox, oroscopo 13 febbraio 2020/ Pesci e Sagittario alle stelle! (I Fatti Vostri)

Paolo Fox, oroscopo 13 febbraio 2020: Bilancia e Acquario in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ai segni da considerarsi per oggi, 13 febbraio, in crescita e cioè quelli con quattro stelle.

Gemelli: si stanno facendo delle trattative per mettere a posto delle questioni. Oggi si può risolvere un problema dopo le conferme di ieri. Ci sono arretrati importanti da mettere a posto. L’anno scorso ha spiazzato, quest’anno permetterà di tornare al centro della scena. Questa è una cosa che viene spiegata ormai da tempo. Bisogna capire cosa è capitato e da dove si parte.

Cancro: marzo sarà più divertente per i sentimenti, questo è un periodo di sperimentazione. C’è chi vive tutto con qualche perplessità, alcuni invece stanno provando una nuova relazione. Dipende molto dall’età che si ha e da quello che si cerca. Bilancia: marzo sarà migliore di febbraio. Ora si è un po’ tormentati. La decisione finale spetta sempre al segno. Non arrivano consigli utili se non c’è certezza. Ci sono dei momenti, secondo le stelle, in cui c’è maggiore chiarezza interiore.

Acquario: bel cielo quello di oggi che permette di definire al meglio delle situazioni. Questo è il segno dei folli che alla fine vincono sempre. Capita spesso avere delle risposte dagli altri che sottolineano come i progetti di questo segno sembrano eccessivi poi però alla fine si riescono a raggiungere questi obiettivi.

Oroscopo: Vergine, Sagittario e Pesci al top

Vergine: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il segno della Vergine strada facendo si accorgerà che una meta è più vicino con Giove, Saturno e Marte in buon aspetto. Se non si è visto nulla vuol dire che si gioca in difesa. Bisogna andare oltre le difficoltà che a volte noi stessi creiamo nella nostra vita e lasciare spazio a ciò che piace. Arriveranno delle conferme interessanti attorno il 16-17 marzo.

Sagittario: la Luna è in buon aspetto. Relazioni importanti con gli altri e grande voglia di innamorarsi. Quando si riscopre il senso dell’avventura si deve andare dove porta il cuore e si avrà molto di più.

Pesci: si può rinverdire un amore e pensare qualcosa al passato. Se si pensa troppo a un ex vuol dire che non è troppo ex. Mai fare confronti tra passato e presente. Si deve pensare al futuro e alle persone che possono essere vicine. Si è risolto un problema in questo periodo che nel mese scorso ha angosciato un po’ il segno.



