Paolo Fox, oroscopo 15-20 marzo 2020/ In crisi Vergine, Bilancia, Acquario e…

Quali sono i segni in difficoltà e in crisi dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox?

L’ultimo gradino della classifica settimanale di Paolo Fox si conclude con i segni che hanno centrato tre stelline. L’Oroscopo dell’astrologo, rivelato su DipiuTv, ci parla dell’Ariete: gli amori di febbraio devono essere confermati. L’aria è agitata, ma solo per poco. Presto si potranno fare nuovi incontri. Le coppie sono in viaggio, forse per aiutare qualcuno della famiglia o per altri motivi. Le tensioni esasperano: martedì sarà meglio evitare provocazioni. Nel Lavoro non ci sono grandi slanci, ma dalla settimana prossima ci sarà un netto recupero. Bisogna pensare già da adesso ai progetti da realizzare a fine marzo. I Gemelli migliora sempre di più: aprile vedrà Venere nel segno e qualche svolta in Amore. Non bisogna rifiutare nuove amicizie, rapporti importanti possono nascere per caso. Le coppie sono difficili da gestire, ma non bisogna perdere di vista la famiglia. Da qualche tempo è il Lavoro a turbare i nati del segno. In questo settore però ci sarò un recupero dalla fine del mese. Qualcuno vuole mettersi in proprio e non ci sono limiti, anche se il portafogli piange.

La Vergine deve tenersi lontana dai rapporti mentali. Meglio non ragionare troppo e lasciare parlare il cuore nei nuovi rapporti. Cautela nel fine settimana, agitazione in vista. Le coppie sono scontrose ma già da martedì sarà possibile riconciliarsi. Bisogna avere più pazienza. Nel Lavoro potrebbe nascere un’idea geniale, ricevere proposte. In questo periodo è meglio non scegliere. La Bilancia può dareil via ad una nuova relazione, soprattutto chi ha il cuore ferito. Nei giorni centrali della settimana ci potrebbero essere delle discussioni. Le coppie parlano molto dell’economia familiare. Chi sta insieme da anni deve sistemare alcuni conti in sospeso. Nel Lavoro ci saranno dei vantaggi e anche se mancano delle certezze, Saturno sarà pronto a dare una mano. Meglio rimboccarsi le maniche e dedicarsi al progetto in cui si crede. L’Acquario vive emozioni importanti e Luna nel segno giovedì regala elettricità. Dalla prossima settimana si faranno delle scelte decisive grazie a Saturno nel segno dalla prossima settimana. Se una storia si è chiusa, meglio non pensare ad un ritorno di fiamma. Le coppie hanno nuove regole, fanno progetti. Cautela con le spese di troppo. Nel Lavoro si ricerca una gratifica o una promozione e per questo si potrebbe attaccare. I nati del segno sono stanchi di fare le solite cose e per questo potrebbero fare delle rinunce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA