Paolo Fox, oroscopo 15-20 marzo 2020/ Leone e Pesci settimana la top!

Oroscopo, i segni al top della settimana secondo Paolo Fox: il podio

L’Oroscopo di Paolo Fox non manca il suo appuntamento con tutti gli appassionati delle stelle. La nuova classifica settimanale ci svela grazie a DipiuTV quali segni hanno centrato cinque stelline. Il Leone ha un cielo agitato in Amore perchè non crede di essere amato quanto vorrebbe. Le relazioni più complicate sono con Acquario, Leone e Toro. Le coppie riescono a contenere il nervosismo degli ultimi tempi. Attenzione però a non perdere il controllo fra giovedì e venerdì. Nel Lavoro non vanno sottovalutate le proposte. Sole attivo da venerdì: la settimana sarà favorevole e qualcosa si sbloccherà.

I Pesci fanno nuove amicizie grazie a Mercurio nel segno. Chi è single da tempo può darsi da fare. Relazioni migliori con Pesci, Bilancia e Acquario. Le coppie sono più convinte del loro rapporto, anche se sono distratte da situazionid i lavoro o legate alla famiglia. Nel Lavoro si possono proporre progetti e idee. In arrivo nuove responsabilità e mansioni.

