Paolo Fox, oroscopo 15-20 marzo 2020/ Scorpione, Sagittario, Toro, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox della settimana: quali sono i segni in crescita?

Tanti segni hanno registrato quattro stelline nella nuova classifica settimanale di Paolo Fox. L’astrologo ci rivela il suo Oroscopo grazie allo spazio su DipiuTv, parlandoci subito delle previsioni per il Toro. I cuori solitari vivono grandi emozioni grazie a Venere nel segno. Si desidera un amore vero e sincero. Cautela nella giornata di venerdì. In coppia si è più esigenti verso il partner e chi vive una relazione in segreto, vuole ufficializzare tutto. Nel Lavoro, Saturno, Giove e Marte favorevoli aiutano a diventare influenti. Dietro l’angolo ci sono impegni ma anche imprevisti. Il Cancro ha diversi pianeti opposti e tanti dubbi in Amore. Non bisogna tenere a freno i sentimenti, ma agire solo con grande prudenza. Giovedì giornata ideale per gli incontri. Le coppie mettono ordine nelle situazioni patrimoniali della famiglia. Alcuni scontri da chiarire nelle ultime tre settimane. Nel Lavoro si vivono scontri, ma a metà settimana si potranno superare le ostilità. In arrivo proposte.

Lo Scorpione sperimenta in Amore, anche se bisogna procedere con cautela. Venere è opposta e rende i giochi più difficili. Venerdì insofferente e agitato. Alcune coppie hanno superato i venti forti degli ultimi giorni e bisogna accontentarsi. Al bando le polemiche e le liti. Nel Lavoro ci sono dei movimenti interessanti. Alla fine di marzo potrebbe nascere un’idea valida per il futuro. Il Sagittario non ragiona sui sentimenti. Chi è single ha fatto piazza pulita e coltiva il desiderio di un nuovo incontro. Luna favorevole da giovedì. Le coppie hanno superato le recenti tensioni e ora sono più morbide, anche se non mancano le perplessità. Tradimenti e lontananze non saranno d’aiuto. Nel Lavoro ci potrebbero essere degli scontri ad inizio settimana. Meglio procedere con cautela e curare l’aspetto fisico. Il Capricorno è alla ricerca di punti di riferimento stabili. Chi sceglie di essere single potrebbe cambiare idea. Giorni interessanti per un incontro speciale: bisogna incontrare nuove persone. Le coppie devono dimostrare i sentimenti, soprattutto per chi si ha vicino. Si possono dare sicurezze, ma cautela con Ariete e Cancro. Nel Lavoro c’è aria di novità, anche se qualcuno dovrà rivolgersi a degli esperti per risolvere certe questioni.

