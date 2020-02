Paolo Fox, oroscopo 15 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Sagittario e Pesci top! Gemelli in crescita…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2020: Ariete, Sagittario e Pesci al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 15 febbraio 2020. Andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. Ariete: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Non sono chiare tante cose, molti discorsi si faranno solo da aprile. Ci si può guardare attorno per verificare delle situazioni che non piacciono. Si deve spingere sui sentimenti, si può conquistare qualcuno. Di solito si preferisce avvicinare una persona e non lasciarsi avvicinare. Sagittario: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Grande weekend con una Venere molto importante. Passione non è solo rapporto di coppia per il segno, ma anche lavoro, esami, prove, test, amicizie. Pesci: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Da ieri si è stati particolarmente pimpanti. Si deve essere meno contorti nel vivere i sentimenti, si è sempre vittima di problemi e pensieri da risolvere nei prossimi periodi.

Gemelli, Cancro e Capricorno in crescita per l’oroscopo di Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco invece i segni da considerarsi in crescita. Gemelli: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Segno in crescita. Alcuni si leccano le ferite per quanto accaduto nel 2019 quando c’era Giove opposto. C’è una bella Venere e una possibilità di recupero. Quest’anno sarà così tanto nel segno da far stancare dell’amore. Attenzione se si è single. Se si è sottotono ci sarà un bel recupero a breve. Cancro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Il segno è pronto a fare delle grandi cose, con opportunità dietro l’angolo. La prossima settimana ci saranno dei pianeti in opposizione e ci si sentirà un po’ messi spalle al muro. La prossima settimana si potrebbe dire stop. Capricorno: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Grandi novità in arrivo con la prossima settimana dove arriveranno tantissimi pianeti favorevoli. Entro giovedì ci sarà una grande scelta di portare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA