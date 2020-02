Paolo Fox, oroscopo 15 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Toro e Leone è crisi, Bilancia in stallo!

OROSCOPO PAOLO FOX 15 FEBBRAIO, SEGNI IN FASE DI STALLO

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare quei segni che per oggi, 15 febbraio 2020, si possono definire in fase di stallo. Vergine: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna proprio come ieri. Weekend tranquillo almeno per le giornate di ieri e oggi. Momento in cui tirare il freno a mano per accumulare energie da sfruttare nella settimana prossima. Ci sono due picchi a livello astrologico. Uno arriva adesso e l’altro a metà marzo. Bilancia: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna proprio come accaduto ieri. I grandi progetti ci sono, sono in pentola. Il piatto sarà servito tra aprile e maggio. Dopo ci sarà un secondo momento da dicembre di grande forza. Forse quello che si fa ora non conta e si vive alla giornata. Scorpione: quattro stelle in tutti e tre i settori: amore, lavoro e fortuna. Cielo di forza dopo un bel San Valentino. In qualche modo ci sarà modo di esprimere tutta la passionalità e la sensualità.

TORO, LEONE E ACQUARIO SEGNI FLOP OROSCOPO PAOLO FOX

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop della giornata. Toro: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna proprio come ieri. Dal punto di vista sentimentale c’è da chiarire qualcosa. La prossima sarà una settimana astrologica tosta e importante per i segni di terra. Ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti a metà settimana molto particolare. Leone: tre stelle in amore e fortuna, quattro per il lavoro. Ieri e oggi giornate su di giri. Se si lavora part time e si deve riconfermare un’attività probabilmente si dovrà fare altro. Acquario: tre stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Dal punto di vista delle relazioni si deve guadagnare un po’ di tempo perduto. Uno dei problemi è la forza. La fatica fisica può incidere anche dal punto di vista delle relazioni.

