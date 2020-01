Paolo Fox, Oroscopo 15 gennaio 2020/ Previsioni di oggi per amore e lavoro

Diamo uno sguardo ai segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. La Vergine è protagonista della giornata di oggi oltre che di un 2020 che si preannuncia sfavillante. Se ne saranno accorti soprattutto quelli che hanno un’attività in proprio e sembrano pronti al grande salto di qualità. Le ottime motivazioni verso il futuro spingono a lavorare sempre con attenzione, ma ora si potrebbe essere finalmente accolti anche dalla fortuna. I tanti pianeti nel segno del Capricorno lo fanno uno tra i favoriti di questo periodo. C’è grande determinazione per raggiungere i propri obiettivi e presto ci sarà da affrontare un esame che si potrebbe rivelare più importante e intrigante di quanto ci si possa aspettare. Presto arriveranno risposte che porteranno anche a una crescita personale non indifferente.

Lavoro: analisi oroscopo di Paolo Fox di oggi

LAVORO – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco un’analisi sul campo del lavoro per la giornata di oggi 15 gennaio 2020. L’Ariete si potrebbe trovare pronto ad apportare cambiamenti radicali nella sua vita. Questo può portare a una crescita di non poca profondità sul piano professionale. I Gemelli devono stare molto attenti perché la giornata potrebbe rapidamente diventare storta, con magari qualche situazione imprevedibile che potrebbe portare a vivere tutto con maggiore agitazione. Chi tra i Vergine ha un’attività in proprio potrebbe trovarsi in un momento di grande fiducia, convinto che grazie a un periodo interessante si potrà arrivare a raccogliere dei risultati alquanto interessanti. La settimana del Cancro non è partita bene, si vorrebbe più voce in capitolo nelle cose che si fanno, ma il rischio è di ritrovarsi a vivere delle difficoltà di non facilissima gestione.

Oroscopo: quali i segni al top in amore?

AMORE – Ora è il momento di soffermarci sul campo dell’amore sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro si trova di fronte a una giornata che si rivelerà molto efficace per le relazioni e più in generale per gli incontri. Il cambiamento che riguarda il Leone potrebbe portarlo a vivere tutto in fretta verso un futuro che si spera possa essere migliore del presente. Lo Scorpione sta attraversando un periodo non proprio semplicissimo in coppia, il rischio è quello di cadere in una catena di liti che rischiano di compromettere il rapporto. Il consiglio più adatto è quello di provare a contare sempre fino a dieci prima di agire. Si devono risolvere alcuni problemi il più presto possibile. Per l’Ariete è un periodo di attesa da cose, situazioni e sensazioni che non arrivano. Forse si è complicata la possibilità di raggiungere dei risultati semplici, ma ora con un po’ di determinazione si può arrivare ad ottenere quello che si cerca fin da troppo tempo.



